Hronika

Uhapšen muškarac iz Plandišta osumnjičen za zelenaštvo

18:52

05.10.2026

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Foto: MUP Srbije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Vršcu uhapsili su G.T. (1981) iz Plandišta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zelenaštvo.

On se sumnjiči je u periodu od 2020. godine pa do podnošenja prijave, iskoristio teška imovinska stanja oštećenih, te je ugovarao nesrazmernu kamatu za pozajmljeni novac, i na taj način sebi pribavio imovinsku korist u većem obimu, a na štetu više oštećenih građana.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Vršcu.

(Pančevac)

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