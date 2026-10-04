OJT Pančevo: Optužen nasilnik iz Samoša, zaključavao i mučio ženu

Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužni predlog protiv I.M. (1951) iz Samoša, zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio krivično delo Nasilje u porodici.

Okrivljenom se stavlja na teret da je u vremenskom periodu od 30.8.2026. do 1.9.2026. godine, u Samošu, na štetu svoje supruge oštećene M.M. (1956) iz Samoša, primenjivao fizičko nasilje, upućivao joj pretnje i ugrožavao njeno spokojstvo i telesni integritet, pri čemu je koristio kuhinjski i lovački nož, kao i metalnu cev.

Sumnja se da je oštećenu više puta udarao, zaključavao u kući i pretio joj , a potom je odveo u obližnju šumu , gde je lovačkim nožem zamahivao iznad njene glave i zabadao nož u drvo pored nje, nakon čega ju je ponovo fizički napao metalnom cevi, usled čega je zadobila više lakih telesnih povreda.

Tužilaštvo je predložilo da sud okrivljenom I.M. izrekne kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 2 (dva) meseca, odredi meru bezbednosti zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenom, kao i da se prema okrivljenom produži pritvor do završetka glavnog pretresa jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak kao i da će u kratkom vremenskom periodu dovršiti odnosno ponoviti krivično delo.

(Pančevac)