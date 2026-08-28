Pogledajte najlepše snimke sa slave Grada Pančeva

Pančevke i Pančevci danas su svečano proslavili Uspenje Presvete Bogorodice – Veliku Gospojinu, zvaničnu slavu Grada Pančeva. Centralne gradske ulice oživele su u duhu tradicije, vere i zajedništva, okupljajući stotine vernika, predstavnike lokalne samouprave i sveštenstva, što smo zabeležili u ovoj ekskluzivnoj foto i video reportaži.

Proslava je počela svetom liturgijom i pričešćem u Hramu Uspenja Presvete Bogorodice, nakon čega je usledio najsvečaniji deo dana – tradicionalna litija.

1. Početak svetkovine u Uspenskom hramu

Praznični dan započeo je u prelepom ambijentu pančevog Hrama Uspenja Presvete Bogorodice. Vernici svih generacija ispunili su crkvenu portu kako bi prisustvovali svetoj liturgiji.

2. Svečana litija na ulicama Pančeva

Nakon liturgije, formirana je svečana kolona. Predvođena ikonama i crkvenim barjacima, litija je prošla centralnim gradskim ulicama, donoseći praznični blagoslov svim stanovnicima Pančeva.

3. Poruka mira arhijerejskog namesnika

U kratkoj besedi, arhijerejski namesnik pančevački, protojerej-stavrofor Radoslav Radmanović, podsetio je na značaj Presvete Bogorodice kao zaštitnice grada. „Molimo joj se da nas sve zaštiti i sačuva, da nam pruži mir, zdravlje i sve ono što je potrebno kako bismo bili pravi pravoslavni narod“, poručio je Radmanović, čestitajući slavu svim građanima i gradonačelniku.

4. Čestitka gradonačelnika Pančeva

Ispred zgrade Gradske uprave, gradonačelnik Aleksandar Stevanović uputio je zvaničnu čestitku sugrađanima. „Drage Pančevke i Pančevci, od srca vam čestitam i želim srećnu slavu našeg grada. Da vas prati mir, sreća i blagostanje u životu“, istakao je Stevanović.

5. Tradicionalno rezanje slavskog kolača

Ključni trenutak ceremonije bio je čin rezanja slavskog kolača ispred zgrade Gradske uprave, koji je obavljen u prisustvu brojnih zvanica iz javnih ustanova i privrednog života grada.

6. Primopredaja kumstva za narednu godinu

Ovogodišnja kuma slave, gradska menadžerka Maja Vitman, poželela je sugrađanima mir i spokoj u duši, a potom je svečano predala kumstvo Branislavu Raketiću, članu Gradskog veća zaduženom za komunalne delatnosti i infrastrukturu, uz reči da „čuva naš grad do sledeće godine“.

Tradicija koja traje od 2019. godine

Velika Gospojina se, Odlukom Skupštine Grada Pančeva, zvanično proslavlja kao slava grada od 2019. godine. Ovaj praznik postao je prepoznatljiv simbol Pančeva, dan koji uspešno spaja bogato duhovno nasleđe i savremeni duh zajedništva svih njegovih stanovnika.

(Pančevac/S.L)