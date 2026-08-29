„Leb i sol“ nakon pedeset godina karijere prvi put svirali u Pančevu

PANČEVO – Pola veka muzike, bezbroj koncerata širom sveta, a Pančevo je prvi put imalo priliku da ugosti jedan od najznačajnijih bendova sa ovih prostora. Makedonska grupa „Leb i sol“ nastupila je u okviru festivala Ethno.com, a publika je čula kompozicije koje su obeležile njihovu karijeru, prenosi RTV.

Pedeset godina na sceni nije samo broj, to je čitava istorija muzike ispisana albumima, koncertima i kompozicijama koje su ostale upamćene. Grupa „Leb i sol“ je posle pola veka karijere prvi put zasvirala u Pančevu, vodeći publiku kroz različite faze svog stvaralaštva.

„U ovom sastavu smo svirali svugde po svetu i drago mi je što ćemo u Pančevu svirati prvi put, nakon 50 godina karijere. Počećemo od 1976. godine, od prvog albuma, a zatim ćemo ređati kompozicije, po nekoliko sa svakog albuma, do poslednjeg albuma ‘I taka nataka’. Publika će moći da vidi naš razvoj, kako smo počeli i kakvi smo sada“, kaže Bodan Arsovski, basista grupe „Leb i sol“.

Upravo spoj različitih muzičkih izraza, ali i zajedničkih korena, jedna je od osnovnih ideja festivala Ethno.com, koji već 22 godine publici donosi tradicionalnu muziku u savremenom festivalskom kontekstu.

„Ono što čini celinu ovog muzičkog festivala koji traje već 22 godine jeste spoj različitosti. Međutim, mi smo svi vezani za prostor Balkana, pa bi bilo poželjno da imamo predstavnike različitih muzičkih poetika, odnosno različitog muzičkog izraza, a da ostanemo dosledni svojim korenima, tj. onome kako smo koncipirali festival – da prezentujemo tradicionalno muzičko stvaralaštvo“, istakao je Boban Tanasijević, muzički urednik KC Pančeva.

Od prvog albuma iz 1976. godine do poslednjeg „I taka nataka“, „Leb i sol“ pokazali su kako se muzika može menjati, a da pritom ostane verna svojim korenima. Upravo takav susret tradicije, različitosti i savremenog izraza nastavlja da živi i kroz festival Ethno.com.

(Pančevac/RTV/Aleksandra MIleševska)