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Doneta privremena mera o smanjenju akciza na naftne derivate

14:30

13.09.2026

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Gorivo Foto: Freepik

Vlada Srbije u tehničkom mandatu donela je Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte koja će važiti od 14. septembra zaključno sa 20. septembrom, objavljeno je u Službenom glasniku.

Akciza za olovni benzin iznosiće 57,41 dinar po litru, za bezolovni benzin 54,00 dinara po litru, a za gasna ulja 55,53 dinara za litar.

Odluka je doneta 11. septembra zbog, kako je navedeno, povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu.

(RTV Pančevo)

Tagovi

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