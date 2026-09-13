Doneta privremena mera o smanjenju akciza na naftne derivate
14:30
13.09.2026
Vlada Srbije u tehničkom mandatu donela je Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte koja će važiti od 14. septembra zaključno sa 20. septembrom, objavljeno je u Službenom glasniku.
Akciza za olovni benzin iznosiće 57,41 dinar po litru, za bezolovni benzin 54,00 dinara po litru, a za gasna ulja 55,53 dinara za litar.
Odluka je doneta 11. septembra zbog, kako je navedeno, povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu.
(RTV Pančevo)
14:30
13.09.2026
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