Doneta privremena mera o smanjenju akciza na naftne derivate

Vlada Srbije u tehničkom mandatu donela je Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte koja će važiti od 14. septembra zaključno sa 20. septembrom, objavljeno je u Službenom glasniku.

Akciza za olovni benzin iznosiće 57,41 dinar po litru, za bezolovni benzin 54,00 dinara po litru, a za gasna ulja 55,53 dinara za litar.

Odluka je doneta 11. septembra zbog, kako je navedeno, povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu.

(RTV Pančevo)