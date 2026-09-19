U Kovinu uspešno realizovana trodnevna obuka civilne zaštite

Na inicijativu Opštine Kovin, na teritoriji ove lokalne samouprave uspešno je realizovana trodnevna stručna obuka namenjena pripadnicima jedinica civilne zaštite opšte namene, kao i poverenicima i zamenicima poverenika civilne zaštite. Program, koji je trajao od 15. do 17. septembra 2026. godine, sproveden je u potpunosti u skladu sa zakonskim obavezama lokalnih samouprava u oblasti smanjenja rizika od katastrofa.

Edukacija je organizovana uz zvaničnu saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), a sproveli su je Sektor za vanredne situacije, Sektor za logistiku, Uprava za policijsku obuku i Nacionalni trening centar za vanredne situacije. Kompletan program bio je podeljen u dve celine:

Teorijski deo: Održan je u namenskom prostoru skupštinske sale Opštine Kovin.

Praktični deo: Realizovan je u realnim uslovima u prostorijama Vatrogasno-spasilačke jedinice (VSJ) Kovin.

Osnovni cilj ovog trodnevnog programa bio je sistemsko osposobljavanje svih polaznika za efikasno, brzo i sinhronizovano postupanje u slučaju prirodnih nepogoda, elementarnih nepogoda i drugih kompleksnih vanrednih situacija.

Kroz teorijski i praktični deo obuke, učesnici su imali priliku da značajno unaprede svoja znanja i veštine u ključnim oblastima reagovanja na terenu. Akcenat je stavljen na organizovanje i sprovođenje mera civilne zaštite na teritoriji same opštine, kao i na uspostavljanje efikasne koordinacije sa nadležnim službama i drugim subjektima zaštite i spasavanja. Takođe, detaljno su uvežbane procedure spasavanja, evakuacije i preduzimanja mera za ublažavanje posledica nesreća.

Aktivno učešće pripadnika jedinica civilne zaštite i poverenika predstavlja izuzetno važan korak u dugoročnom jačanju lokalnih kapaciteta za zaštitu i spasavanje ljudi i imovine na teritoriji opštine Kovin. Time je podignut nivo spremnosti za pravovremeno reagovanje u kriznim situacijama koje mogu direktno ugroziti ljudske živote.

(Pančevac/S.L)