Dani Debeljače: FK Partizan stiže u goste, sprema se i Kukuruzijada 

Tradicionalna manifestacija „Dani Debeljače 2026“ zvanično se nastavlja bogatim kulturnim, sportskim i društvenim programom koji će trajati sve do početka oktobra. Ovogodišnje izdanje donosi raznovrsne sadržaje za sve generacije meštana i gostiju, od amaterskih turnira, preko ekoloških akcija, pa sve do velikih sportskih gostovanja i pozorišnih predstava.

Program startuje danas amaterskim prvenstvom u stonom tenisu u režiji STK „Spartak“, dok će se u Domu kulture „Jožef Atila“ istovremeno igrati šahovski turnir. Istog dana u 18 časova, Udruženje „U službi prirode“ pokreće ekološku akciju čišćenja i uređenja lavande na velikom kružnom toku.

U nedelju, 20. septembra, Udruženje „Malo selo Velikog srca“ proglasiće i nagraditi najodgovornije lokalce u okviru popularnih akcija „Ulica za primer“ i „Komšija za primer“.

Kukuruzijada, seoske igre i dolazak beogradskih crno-belih

Subota, 26. septembar, rezervisana je za čuvenu Kukuruzijadu na lokalnoj pijaci pod sloganom „Kukuruz – dragulj ravnice“. Posetioce očekuju izložbe domaće zimnice, dečji ručni radovi i humanitarna akcija pečenja palačinki udruženja „Ljubav“. Od 10:30 časova startuju tradicionalne seoske igre sa disciplinama poput skakanja u džaku i ručnog krunjenja kukuruza, a dan će biti zaokružen svečanim balom.

Najveći sportski spektakl zakazan je za nedelju, 27. septembar, kada u Sportski centar Debeljača stiže Fudbalski klub Partizan iz Beograda.

Mađarski teatar i obeležavanje Dana mesta

Početak oktobra donosi i bogat kulturni program. U petak i subotu, 2. i 3. oktobra, u Domu kulture „Jožef Atila“ biće izvedene pozorišne predstave na mađarskom jeziku, u kojima nastupa gostujuće Umetničko udruženje „Talia“ iz Balatonsabadija u Mađarskoj.

Manifestacija se zvanično završava 4. oktobra obeležavanjem Dana mesta, polaganjem venaca palim borcima u Parku kod spomenika i na Malom groblju, uz svečano učešće hora „Koreni“.

(Pančevac/RTV Kovačica)