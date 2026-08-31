Besplatna osnovna škola za odrasle, upis otvoren

Osnovna škola „Đura Jakšić“ u Pančevu organizuje besplatno osnovno obrazovanje odraslih za sve starije od 15 godina koji nisu završili osnovnu školu.

Osnovna škola „Đura Jakšić“ u Pančevu organizuje besplatno osnovno obrazovanje odraslih za sve starije od 15 godina koji nisu završili osnovnu školu.

Upis je otvoren tokom cele godine, a nastava je organizovana kroz tri ciklusa od po godinu dana. Polaznici za to vreme mogu završiti od prvog do četvrtog razreda, peti i šesti, odnosno sedmi i osmi razred.

Obezbeđeni su besplatni udžbenici, kao i refundacija putnih troškova. Udžbenici se dobijaju na revers i vraćaju školi nakon završetka školovanja.

Program funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih razvijen je kroz projekat „Druga šansa“, realizovan od 2011. do 2013. godine uz podršku Evropske unije.

Završena osnovna škola može doprineti boljim mogućnostima za zaposlenje. Više informacija dostupno je na brojevima 013/344-998 i 064/134 06 15.