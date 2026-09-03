Vučić upozorio na cenu gasa i nafte: Veoma sam zabrinut, tenzije i ratni sukobi su sve veći

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Kikindi da se Srbija suočava sa ozbiljnim energetskim izazovima, upozorivši da bi dalji rast cena gasa mogao dodatno da optereti domaću privredu.

Vučić je, tokom obilaska Severnobanatskog okruga, govorio o stanju na tržištu gasa, rezervama Srbije, ali i problemima sa kojima se suočava fabrika MSK u Kikindi.

– Danas cena gasa je 880 dolara po 1.000 kubnih metara gasa. Ja kada sam išao kod Putina da razgovaram oko gasa, ja sam molio da mi plaćamo mnogo manje nego što je 400 dolara po 1.000 kubnih metara gasa. Danas vam je cena na svetskom tržištu 880 – rekao je Vučić.

Zabrinut zbog zime i snabdevanja

Predsednik Srbije ocenio je da ni Evropa ni svet nisu dovoljno spremni za predstojeću zimu, navodeći probleme sa isporukama energenata.

– Malo ko je spreman za zimu, malo ko je spreman u Evropi i svetu, jer Katar ne isporučuje dovoljne količine. Rusi napadaju naftna postrojenja, pa ima problema, naravno, i sa gasom i sa svim. Tako da, brinem veoma – rekao je Vučić.

On je istakao da je Srbija do sada obezbedila značajne količine gasa u rezervama.

– Mi smo do sada uradili, ne malo, imamo oko 670 miliona kubnih metara gasa u rezervi ovde u Banatskom dvoru i u Mađarskoj, ali to sve nije dovoljno ukoliko cene nastave da divljaju – kazao je predsednik.

MSK pred novim izazovima

Vučić je posebno govorio o fabrici MSK, istakavši da visoke cene gasa predstavljaju veliki problem za njeno poslovanje.

Kako je naveo, zbog toga je potrebno praviti nove planove i raditi na programima koji bi omogućili prelazak na nove izvore i tehnologije, uključujući proizvodnju plavog vodonika.

– To je 70 miliona evra potrebno da se uloži i verujem da će nova vlada imati snage da sledeće godine uloži 70 miliona evra kako bi MSK konačno postao profitabilan i kako ne bi država morala da isplaćuje svaku platu – rekao je Vučić.

Predsednik Srbije poručio je da se radi o velikim promenama koje zahtevaju prilagođavanje novim uslovima na tržištu.

– I ja sa vama govorim na ozbiljan način: ovo su suviše velike stvari za Kikindu, ali i suviše velike, suviše velike investicije i gde morate da se navikavate na nove stvari i na nove odnose na tržištu – zaključio je Vučić.

Vučić je upozorio da bi nastavak ratnih sukoba i rastuće međunarodne tenzije mogli dodatno da pogoršaju stanje na energetskom tržištu.

– Ovo je neisplativo i nemoguće i neće se isplatiti skoro, jer se ratni sukobi samo najavljuju. I ratni sukobi i tenzije su sve veće. Kad su tenzije takve, onda vam je jasno gde to sve ide. I veoma, veoma sam zabrinut: izlaz cena gasa, izlaz cena nafte – rekao je predsednik Srbije.

On je ocenio da su rast cena energenata samo sekundarne posledice šireg problema, odnosno sve izraženijih međunarodnih napetosti i mogućnosti izbijanja novih sukoba.

– A kada to kažem, to su samo, rekao bih, sekundarne posledice onoga što je stvarno, a to su sve veće napetosti i potencijalni i izbijanje potencijalnih sukoba. Jer, uh, sve jasnije je da je sve više moguće, rekao bih, širenje sukoba – naveo je Vučić.

Zabrinut zbog odnosa Rusije i Nemačke

Posebno je istakao da ga zabrinjavaju odnosi između Rusije i Nemačke.

– Odnosi između Rusije i Nemačke me izuzetno brinu, izuzetno. Posebno, posebno sam zabrinut i ne znam kada ću, možda u nedelju ili subotu, o tome da govorim – rekao je Vučić.

Govoreći o situaciji na Kosovu i Metohiji, Vučić je pomenuo najavljeni marš Albanaca 12. septembra, kao i pritiske na sud uoči očekivane odluke.

– Zbog toga što vidim da su Albanci zakazali veliki marš za 12. septembar, veliki marš slobode, ako su ga tako nazvali, očekujući da Hašek tačno pusti. I kako već svi mi ostali najavljuju nasilje i vrše pritisak na sud, ukoliko to ne bude slučaj – kazao je predsednik.

Vučić je dodao da će Srbija sačekati 16. septembar, nakon čega će, kako je naveo, reagovati i javnosti predstaviti ono što smatra odgovornošću međunarodne zajednice u prethodnim godinama.

– A onda, mi ćemo da sačekamo taj 16. i reagovaćemo i objasniti ljudima šta su sve radili u prethodnih pet, šest, sedam godina ljudi iz međunarodne zajednice. U stvari, pratio sam ih kako su ceo taj plan sprovodili – rekao je Vučić.

Kao jednu od retkih pozitivnih okolnosti u takvoj situaciji, predsednik Srbije naveo je mogućnost da se o tim pitanjima govori i pred Ujedinjenim nacijama.

– I neka vrsta sreće u nesreći je to što ćemo imati priliku da o tome govorimo i u Ujedinjenim nacijama, dakle u Generalnoj skupštini – zaključio je Vučić.

(Pančevac/Objektiv)