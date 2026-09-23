Važna poruka iz Njujorka: Marko Rubio želi posetu i jače veze sa Srbijom

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas u Njujorku da Sjedinjene Američke Države žele da prodube strateško partnerstvo sa Srbijom, izrazivši pritom nadu da će uskoro imati priliku i lično da je poseti.

Šef američke diplomatije je istovremeno napomenuo da je zvanični Beograd uključen u određena pitanja koja privlače veliku međunarodnu pažnju, a koja je opisao kao „potencijalno problematična i eksplozivna“.

„Nameravamo da produbimo partnerstvo dok istovremeno rešavamo potencijalne probleme koji bi mogli da se pojave, a za koje znam da se duboko tiču i same Srbije“, poručio je Rubio novinarima, podsećajući da su našu zemlju već posetili brojni zvaničnici State Departmenta i drugih vladinih agencija.

Od energetskog pakta do kritika u Kongresu

Odnosi Vašingtona i Beograda trenutno se razvijaju na složenom koloseku koji spaja stratešku ekonomsku saradnju i politička neslaganja. Podseća se da su u julu ove godine SAD i Srbija, u okviru strateškog dijaloga u Vašingtonu koji je otvorio upravo Rubio, potpisale značajan Memorandum o razumevanju o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj sigurnosti.

(Pančevac)