Predsednik Vučić u obraćanju GS UN: Granica između mira i sukoba postaje sve nejasnija

U toku je obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića na Generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacij.

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da treba obnoviti poverenje u UN, ali nije siguran koliko se može upravljati transformacijom, jer se međunarodni sistem koji poznajemo već srušio.

Predsednik Srbije je istakao da upravo zato Srbija podržava delovanje admnistarcije predsednika Donalda Trampa i u njegovom radu vidi šansu za uspostavljanje pravednijeg poretka u svetu i odgovornijeg odnosa prema Srbiji kao bliskom američkom savezniku iz oba svetska rata.

„Međunarodni sistem kakav smo poznavali je srušen, više ne postoji. Svedočimo rađanju novog poretka, koji je sve više orijentisan oko dva glavna centra moći, uz postojanje sve većeg broja snažnih regionalnih aktera koji raspolažu značajnom političkom, ekonomskom, vojnom i tehnološkom moći, i žele da samostalno utiču na svoje okruženje i široke globalne procese“, rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, ulazimo u period obeležen složenijom i manje predvidivom raspodelom moći, u kojem je opasnost od potencijalnih sukoba veća nego što je bila decenijama.

„Tu se više ne radi samo o klasičnim oružanim sukobima između država; sukobi se sve češće vode ekonomskim pritiscima, tehnološkim ograničenjima, borbom za resurse i tržišta, sajber-napadima, dezinformacijama i pokušajima uticaja na druga društva. Kulturološke identitetske podele postaju sve izraženije, i sve više se politički instrumentalizuju i dodatno produbljuju nepoverenje među narodima“, rekao je Vučić.

Granica između mira i sukoba postaje sve nejasnija, istakao je Vučić i napomenuo da za države poput Srbije takvo okruženje postaje veliki izazov.

Danas, rekao je predsednik Srbije, sa izuzetkom nekoliko zemalja, svi govore i pozivaju se na Povelju Ujedinjenih nacija i duh Povelje, i žele da povrate poštovanje istih principa koje su moćne i velike zemlje “tako brutalno zgazile“.

“Koliko ste puta u prethodna dva dana sa ove govornice čuli pozive na poštovanje principa međunarodnog javnog prava, posebno kad je u pitanju sukob u Ukrajini, a većina tih i takvih zemalja bezobzirno ćute na činjenicu da su sami učestvovali u gaženju Povelje i rušenju temelja međunarodnog javno-pravnog sistema? Danas bi po svaku cenu da se vrate na te principe, kad vide da su moćniji i jači pribegli istim kršenjima koja su oni sprovodili dok su oni bili najmoćniji i najjači“, rekao je Vučić.

Tu, istakao je, misli na sve zemlje koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova, i bez ikakvog osnova u međunarodno-pravnim dokumentima pokušali da otmu deo teritorije Srbije.

Vučić je poručio da se Srbija digla kao feniks iz pepela, i danas svojim primerom svima u svetu pokazuje kako se čuva međunarodno-javni poredak i kako se štiti međunarodno javno pravo.

Predsednik je ukazao da u našem okruženju ponovo gledamo uzdizanje nacizma.

„Nama u Srbiji najteže je kada u našem okruženju gledamo ponovno uzdizanje nacizma na pijedestalu društvenih vrednosti, posebno u Republici Hrvatskoj, koja se ponosi i svojom nacističkom prošlošću i upotrebom nacističkih slogana i simbola danas“, naveo je Vučić.

Poručio je da srpski narod kao narod koji je najviše stradao od nacističke ruke ne može da prihvati povampirenje najstrašnijih duhova prošlosti odgovornih za smrt stotina hiljada Srba, Jevreja i Roma u monstruoznim koncentracionim kampovima poput Jasenovca.

„Upravo zato moralne pridike koje slušamo od takvih, za srpski narod i Srbiju potpuno su neprihvatljive“, naglasio je Vučić.