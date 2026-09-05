Podvig za ponos: Vrščanka Merima Kapetanović osvojila Ararat

VRŠAC / ARARAT – Dugogodišnja članica Planinarsko-skijaškog kluba „Železničar Vršac“ Merima Kapetanović ostvarila veličanstven sportski i planinarski podvig, uspešno osvojivši kultni planinski vrh Ararat na nadmorskoj visini od 5.137 metara. Izuzetno zahtevan i naporan uspon na najviši vrh Turske realizovan u periodu od 23. do 27. avgusta, čime vršačka alpinistkinja upisala još jedno nezaboravno međunarodno iskustvo i pomerila sopstvene granice izdržljivosti na surovom planinskom terenu.

Ovaj vanserijski uspeh predstavlja krunu dugogodišnjih priprema, discipline i velike ljubavi prema planinarenju. Ararat, kao snegom prekriveni uspavani vulkan, važi za jednu od najizazovnijih lokacija u ovom delu sveta, gde ekstremni vremenski uslovi i velika nadmorska visina zahtevaju vrhunsku fizičku i mentalnu spremnost svakog alpiniste.

Iskrene čestitke hrabroj Vrščanki pristižu sa svih strana, a poseban ponos ističu njene kolege iz matičnog Planinarsko-skijaškog kluba „Železničar Vršac“, koji godinama unazad beleži sjajne rezultate na domaćim i svetskim planinskim masivima. Nova osvojena visina Merime Kapetanović služi kao ogroman podstrek za buduće akcije i nove generacije vršačkih planinara.

Nakon uspešnog silaska sa krova Turske i povratka u rodni grad, Merimu krase prelepe uspomene i vredno priznanje u svetu ekstremnih sportova. Sportska javnost i sugrađani sa nestrpljenjem očekuju njene prve impresije i fotografije sa ovog istorijskog putovanja, uz želje za još mnogo osvojenih vrhova i bezbednih planinarskih avantura u budućnosti.

(Pančevac/S.L)