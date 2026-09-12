Od danas ciklus radionica u pančevačkom Muzeju – obnova starog drveta

Naučite da obnovite stare drvene predmete na radionicama Narodnog muzeja Pančevo. Na prvom od tri ciklusa posvećenih starim zanatima, sledećih pet subota – od 12. septembra do 10. oktobra – i u teoriji i u praksi, upoznaćete tradicionalne tehnike obrade drveta, veštinu restauracije i konzervacije starih drvenih predmeta, kao i značaj očuvanja predmeta kulturnog nasleđa. Saznaćete dosta toga i o primeni drveta u stolarskom zanatu, kako da skinete farbu, ošmirglate, popravite, možda svoju staru stolicu, sanduk koji vam je ostavila baka…

Praktičan rad obuhvatiće popravku starih prozorskih krila na zgradi Muzeja, ali polaznici mogu da donesu i svoje manje komade nameštaja, poput stolice, hoklice, police, ladice… Radionicu vodi stolar i restaurator Nenad Miletić.

Poželjno je da polaznici budu stariji od 16 godina a radionice su namenjene pre svega građanima Pančeva. Prethodno znanje nije potrebno. Materijal za rad je obezbeđen i radionice su potpuno besplatne. Od učesnika se očekuje da isprate svih per radionica, 12, 19. i 26. septembra i 3 i 10. oktobra (od 17.00 do 20.00 časova).

U prijavi je potrebno navesti par rečenica o tome šta je vaš motiv da učestvujete na radionicama i osnovne podatke: ime i prezime, godište, adresu i broj mobilnog telefona. Prijave se šalju na mejl: edukacija@muzejpancevo.rs (naznačiti u naslovu: Stolarski radovi).

Sledeća dva ciklusa radionica biće posvećenja srednjovekovnom nakitu i pozlati starih ramova. U decembru sledi završna izložba svih radova iz sva tri ciklusa.

(Pančevac / N. S.)

Izložba studenata Fakulteta umetnosti iz Kosovske Mitrovice u Narodnom muzeju Pančevo