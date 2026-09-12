Pančevo Kulturna dešavanja

Od danas ciklus radionica u pančevačkom Muzeju – obnova starog drveta

11:00

12.09.2026

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Naučite da obnovite stare drvene predmete na radionicama Narodnog muzeja Pančevo. Na prvom od tri ciklusa posvećenih starim zanatima, sledećih pet subota – od 12. septembra do 10. oktobra – i u teoriji i u praksi, upoznaćete tradicionalne tehnike obrade drveta, veštinu restauracije i konzervacije starih drvenih predmeta, kao i značaj očuvanja predmeta kulturnog nasleđa. Saznaćete dosta toga i o primeni drveta u stolarskom zanatu, kako da skinete farbu, ošmirglate, popravite, možda svoju staru stolicu, sanduk koji vam je ostavila baka…

(Foto: Narodni muzej Pančevo)

Praktičan rad obuhvatiće popravku starih prozorskih krila na zgradi Muzeja, ali polaznici mogu da donesu i svoje manje komade nameštaja, poput stolice, hoklice, police, ladice… Radionicu vodi stolar i restaurator Nenad Miletić.

Poželjno je da polaznici budu stariji od 16 godina a radionice su namenjene pre svega građanima Pančeva. Prethodno znanje nije potrebno. Materijal za rad je obezbeđen i radionice su potpuno besplatne. Od učesnika se očekuje da isprate svih per radionica, 12, 19. i 26. septembra i 3 i 10. oktobra (od 17.00 do 20.00 časova).

U prijavi je potrebno navesti par rečenica o tome šta je vaš motiv da učestvujete na radionicama i osnovne podatke: ime i prezime, godište, adresu i broj mobilnog telefona. Prijave se šalju na mejl: edukacija@muzejpancevo.rs (naznačiti u naslovu: Stolarski radovi).

Sledeća dva ciklusa radionica biće posvećenja srednjovekovnom nakitu i pozlati starih ramova. U decembru sledi završna izložba svih radova iz sva tri ciklusa.

(Pančevac / N. S.)

Izložba studenata Fakulteta umetnosti iz Kosovske Mitrovice u Narodnom muzeju Pančevo

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Narodni muzej Pančevo stari zanati

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