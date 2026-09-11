Masovan odziv građana u Južnom Banatu: Prikupljanje potpisa za listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”

„Šaljemo jasnu i nedvosmislenu poruku da i u Omoljici i Pančevu, ali i u čitavoj Srbiji, veliki broj građana daje potpis podrške za nastavak napretka i razvoja naše Republike u budućnosti. Svi smo mi svedoci vremena kada smo, pogotovo ovde u Pančevu, gledali zakatančene fabrike, devastiran grad i ogroman broj nezaposlenih ljudi. Mi ne smemo dozvoliti da se to ikada ponovi. Današnjim davanjem podrške listi ‘Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija’, pokazujemo da je većinska Srbija pre svega za napredak, ali smo isto tako svesni da je veliki posao pred nama. Srbija zaslužuje da ujedinjeni krenemo napred i da odgovorno sprovodimo sve ono što građanke i građani od nas traže.”