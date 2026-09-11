Masovan odziv građana u Južnom Banatu: Prikupljanje potpisa za listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”
Širom Republike Srbije zvanično je počelo prikupljanje potpisa podrške za izbornu listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” za predstojeće parlamentarne izbore. Izuzetno masovan odziv građana zabeležen je u Pančevu i svim opštinama Južnog Banata, gde su se formirali dugački redovi simpatizera koji žele da pruže podršku ovoj listi. Tokom dana, svoj potpis podrške zvanično je predao i kandidat za narodnog poslanika iz ovog okruga, Đura Topalović.
Veoma dinamična atmosfera zabeležena je i u Omoljici, gde se okupio značajan broj meštana. Lokaciju je posetio Aleksandar Stevanović, član Glavnog odbora SNS-a, koji je izrazio veliko zadovoljstvo odzivom građana u Pančevu i celom okrugu, te uputio javnu zahvalnost svima koji su došli.
U svojoj zvaničnoj izjavi, Stevanović je naglasio važnost jedinstva i kontinuiteta u razvoju zemlje:
„Šaljemo jasnu i nedvosmislenu poruku da i u Omoljici i Pančevu, ali i u čitavoj Srbiji, veliki broj građana daje potpis podrške za nastavak napretka i razvoja naše Republike u budućnosti. Svi smo mi svedoci vremena kada smo, pogotovo ovde u Pančevu, gledali zakatančene fabrike, devastiran grad i ogroman broj nezaposlenih ljudi. Mi ne smemo dozvoliti da se to ikada ponovi. Današnjim davanjem podrške listi ‘Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija’, pokazujemo da je većinska Srbija pre svega za napredak, ali smo isto tako svesni da je veliki posao pred nama. Srbija zaslužuje da ujedinjeni krenemo napred i da odgovorno sprovodimo sve ono što građanke i građani od nas traže.”
Prikupljanje potpisa podrške nastavlja se velikim intenzitetom na brojnim lokacijama u gradskim i seoskim mesnim zajednicama na teritoriji Južnog Banata, kako bi se u najkraćem roku ispunile sve procedure za predaju izborne liste nadležnoj komisiji.
(Pančevac/R.Đ/S.L)