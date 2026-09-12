Koliko košta ogrev u Pančevu?

Na pančevačkim stovarištima, kako pokazuje naša anketa, cene su potpuno iste za sva drva – bilo da je u pitanju bukva, hrast ili bagrem – 9.000 dinara. A samo tih vrsta i ima. Cena uključuje i prevoz.

Što se tiče uglja, na stovarištima koja su bliža Pančevu ne može se trenutno naći kvalitetni bosanski ugalj, kao onaj iz Banovića. Pljevaljski se ceni različito, na dva stovarišta gde smo ga pronašli košta 22.000 i 19.500 dinara. Razlika nije mala, pa se treba potruditi i okrenuti sve dostupne brojeve stovarišta koja drže ugalj u gradu i okolnim selima. Jer u cenu je uključen i prevoz i u gradu i u svih devet pančevačkih sela. Na jednom od stovarišta rekoše nam da čekaju i „stanare” iz Bosne za 16.500 dinara do kraja nedelje.

Pelet smo našli samo na jednom mestu, po ceni od 49.000 dinara za paletu, dok su nam na jednom od stovarišta kazali da nisu ni hteli da ga nabavljaju i pored velikog interesovanja kupaca jer su bili zadovoljni kvalitetom robe kod njih. Razlog je, kako nam reče vlasnik, što su pre dve godine imali vrlo kvalitetni pelet iz Ukrajine, ali im je naloženo da smanje cenu ispod nabavne, pa su bili i na gubitku.

A umesto peleta, jedan od načina lakšeg grejanja kada su drva u pitanju mogu biti briketi. Na jednom od stovarišta u Pančevu cena kutije od 20 kilograma bukovih briketa je 800 dinara.

Iako je sigurno lakše stisnuti dugme na daljinskom, dok oni malo vičniji novim tehnologijama koji imaju najnovije modele mogu i da ih „naviju” da počnu da greju i kada još nisu kod kuće, klima-uređaji mogu da iznenade svojom potrošnjom tokom ove zime. Razlog je taj što je donja granica za ulazak u crvenu zonu potrošnje električne energije smanjena čak za četvrtinu – sa 1.600 na 1.200 kWh. A sigurno je da će oni koji imaju etažno grejanje na struju i ući u ovu zonu i tako znatno povećati račun za grejanje.

– Na rate sam letos kupio kotao na drva i povezao sam ga sa ovim na struju. Šta ću. I drva smo već kupili. Moraćemo da potegnemo malo više, da ložimo, da čistimo. Biće to moj posao, obećao sam supruzi. Kad sam pogledao potrošnju od prošle godine, razlika u ceni će biti značajna zbog te crvene zone. A zima i nije bila tako hladna – ispričao nam je Mile, koji živi na Kudeljarcu.

Za one koji bi da pređu na drva, neka ne zaborave da zaboravljene dimnjake i očiste da ne bude skuplja dara nego mera.

Daljinsko, ili što bi se reklo centralno grejanje, u Pančevu ovog proleća i leta još nije poskupljivalo. Pančevo inače spada u gradove s najvišom cenom po kvadratu, ali se mora priznati da su Pančevci prošle sezone bili vrlo dobro ogrejani. JKP Grejanje je proletos čak znatno produžilo sezonu kada je zahladilo u maju, što je značajno smanjilo troškove za skoro 14.000 domaćinstva. Jer malo ko priznaje da svi koji imaju centralno grejanje imaju i znatno veće račune za struju u oktobru i maju jer drugog načina nemaju da ugreju stanove ako u tom periodu zahladi.

Što se tiče gasa, i tu kao i kod daljinskog grejanja vlada tišina kada je reč o eventualnim promenama cena. Pa uz nadu da će tako ostati – za one koji se greju na ovaj energent za sada nema iznenađenja. Jedino je u aprilu ove godine poskupeo priključak na gas sa 780 na 980 evra, ali to ionako važi samo za nove potrošače.

(Pančevac / N. S.)

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