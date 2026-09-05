Izložba studenata Fakulteta umetnosti iz Kosovske Mitrovice u Narodnom muzeju Pančevo

PANČEVO – Narodni muzej Pančevo biće domaćin završne izložbe radova studenata Odseka likovnih i primenjenih umetnosti Fakulteta umetnosti Univerziteta u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Svečano otvaranje izložbe zakazano je za utorak, 8. septembar u 19 časova.

Ova postavka predstavlja jedinstvenu priliku za pančevačku publiku da se upozna sa kreativnim stvaralaštvom i visokim umetničkim dometima mladih autora sa Kosova i Metohije.

Reprezentativan presek savremene akademske produkcije

Izložba obuhvata radove studenata svih godina osnovnih studija, kao i polaznika master programa i doktoranda, koji su nastali tokom akademske 2025/2026. godine. Postavka nudi pažljivo odabran presek u kojem se prepliću tradicionalne umetničke discipline i savremeni medijski eksperimenti.

Ljubitelji umetnosti imaće priliku da pogledaju radove iz različitih oblasti stvaralaštva:

Slikarstvo i crtež

Vajarstvo i mozaik

Grafika i fotografija

Spajanjem klasičnih tehnika i modernog izraza, ova izložba svedoči o dinamičnoj akademskoj produkciji i autentičnim umetničkim glasovima dolazeće generacije stvaralaca. Iz Narodnog muzeja Pančevo pozivaju sve sugrađane i goste grada da prisustvuju svečanom otvaranju i podrže mlade umetnike.

(Pančevac/S.L)