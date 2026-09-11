Pančevo: Uspešno završena zdravstvena radionica Srbije i Rumunije

U Domu zdravlja Pančevo uspešno je održan poslednji, četvrti po redu stručni workshop u okviru projekta prekogranične saradnje koji sufinansira Evropska unija kroz Interreg IPA Program Rumunija–Srbija. Ova završna radionica, organizovana u partnerstvu sa rumunskom Opštinom Božovići, okupila je medicinske stručnjake i partnere sa obe strane granice.

Program je obuhvatio ključne aspekte savremenog javnog zdravlja, sa posebnim fokusom na preventivnu medicinu i podizanje svesti o zdravim životnim navikama. Teme koje su se našle u fokusu ove radionice bile su:

Prevencija pušenja i hroničnih nezaraznih bolesti: Domaći medicinski eksperti su izneli aktuelnu problematiku na slikovit način, potkrepljujući izlaganja savremenim studijama i relevantnim statističkim podacima.

Mentalno zdravlje i prevencija stresa: U okviru ovog bloka, psiholog-onkolog gospođa Ljubica Raičici održala je zapaženo predavanje na temu emocionalnog blagostanja i psihološke podrške pacijentima.

Održivi razvoj kroz obnovljive izvore energije: Razmatran je uticaj ekoloških faktora i zelene energije na dugoročno očuvanje zdravlja stanovništva u pograničnom regionu.

Nakon stručnih izlaganja, usledila je konstruktivna diskusija i razmena dragocenih iskustava između srpskih i rumunskih zdravstvenih radnika. Ovim događajem zvanično su zaokružene redovne i planirane projektne aktivnosti, čiji je zajednički cilj unapređenje zdravstvenog sistema i kvaliteta života građana sa obe strane granice.

(Pančevac)