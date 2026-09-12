Pančevo: Obezbeđeno više od 6 miliona dinara za udžbenike za decu

Grad Pančevo obezbedio je sredstva u iznosu od 6 miliona i 300 hiljada dinara za kupovinu udžbenika za decu romske nacionalnosti, rekla je za RTV Pančevo Sanja Patalov Stojadinović, gradska većnica za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.

Ona je istakla da grad posebno brine i o ostalim socijalno ugroženim kateogrijama stanovništva kroz obezbeđivanje novčane pomoći za decu predškolskog i školskog uzrasta.

Grad Pančevo sprovođenjem mera socijalne politike pruža podršku najugorežnijim porodicama, kaže Sanja Patalov Stojadinović, gradska većnica za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku. Romskoj zajednici pomoć se pruža i kroz obezbeđivanje sredstava za kupovinu udžebnika za decu koja pohađaju osnovne i srednje škole. Za ovu namenu iz gradskog budžeta izdvojeno je više od 6 miliona dinara.

„Kada govorimo o romskoj zajednici, osvrnućemo se na strategiju socijalne zaštite u Republici Srbi za unapređivanje položaja Roma za period od 2022. do 2030. godine, gde je predviđeno da veći deo odgovornosti jeste upravo na lokalnim samoupravoma, kada govorimo o sprovođenju pojedinačnih mera, koje i jesu predviđene ovom strategijum. Tako da se grad trudi da svake godinu obezbedi sredstva za učenike romske nacionalnosti, ako nisu po nekom drugom osnovu dobili. Tako da smo i za ovu godinu izdvojili preko 6 miliona i 300 hiljada dinara. I, naravno, neće dobiti svako dete istu sumu novca, s obzirom da jesu skuplje knjige, kada govorimo o učenicima koje pohađaju srednje škole. Tako da, u zavisnosti od cene kompleta knjiga, toliko će svako i dobiti.“

Sanja Patalov Stojadinović napominje da grad Pančevo motiviše decu romske nacionalnosti da postižu dobre rezultate u obrzovanju.

„Svake godine grad izdvaja novčana sredstva za nagrade, nagradjujemo najbolje učenike, kako učenike osnovnih, tako i učenike srednjih škola. I za ovu godinu predviđeno je 900 hiljada dinara za ove namene“, rekla je Sanja Patalov Stojadinović, gradska većnica za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.

Nisu zanemarene ni ostale kategorije socijlano ugroženog stanovništva, jer grad obezbeđuje novčanu pomoći za decu predškolskog i školskog uzrasta, izjavila je Patalov Stojadinović.

(RTV Pančevo)