Tajna grba Bele Crkve

Grozd vinove loze u gradskoj heraldici svedoči o osamnaestom veku, kada je belocrkvanski kraj bio jedan od najznačajnijih vinogradarskih centara u Evropi.



BELA CRKVA – U srcu grba Bele Crkve, već 300 godina, nalazi se grozd vinove loze – ključ za razumevanje priče o banatskoj varoši koja je nekada bila vinski centar Evrope. Ovaj simbol otkriva i neobičnu činjenicu: grad je mlađi od svih sela na svojoj teritoriji, a njegov nastanak direktna je posledica burnih događaja na vojnoj granici s početka osamnaestog veka, prenosi RTV.

Iako se čini da je gradsko jezgro oduvek bilo centar okupljanja, istorijski izvori otkrivaju drugačiju priču. Današnja Bela Crkva formirana je tek 1717. godine, dok su okolna sela postojala znatno ranije. Priča o nastanku grada neraskidivo je povezana sa vojnopolitičkim prilikama s kraja sedamnaestog i početka osamnaestog veka.

Od vojnog logora do grada

Kako objašnjava Željko Komarica iz Istorijskog arhiva Bele Crkve, sve je počelo dolaskom austrijske vojske i uspostavljanjem vojne granice. Na starim mapama, koje datiraju još iz 1690. godine, na ovom mestu je ucrtan austrijski vojni logor.

„Pored logora, na tim mapama su jasno vidljivi i ostaci jedne starije, porušene crkve. Upravo su ti ostaci ‘bele crkve’, što na nemačkom glasi Vajskirhen (Weisskirchen), dali ime novom naselju koje su formirali kolonisti“, ističe Komarica. Naseljenici su jednostavno usvojili postojeći toponim, a grad je počeo da se razvija oko te istorijske tačke.

Simbol vinske moći Evrope

Centralni motiv na grbu opštine, grozd vinove loze, nije tu slučajno. On je deo gradske heraldike od samog osnivanja i svedoči o zlatnom dobu vinarstva u ovom delu Banata. Tokom osamnaestog veka, belocrkvanski kraj bio je jedan od najznačajnijih vinogradarskih centara u Evropi.

„U to vreme, na hiljadama hektara uzgajala se vinova loza. Proizvodnja je bila toliko velika da je direktno uticala na cenu i snabdevanje vinom na evropskom tržištu“, naglašava Komarica.

Vinogradi koji se i danas prostiru iznad grada, tek su bleda slika nekadašnje slave, ali i podsetnik na korene koji su duboko utkani u identitet Bele Crkve.

Tako grb ove banatske varoši nije samo administrativni simbol, već živi spomenik koji čuva priču o nastanku grada, njegovim osnivačima i ekonomskoj moći koja je počivala na zlatnim kapima vina. Svaki grozd na njemu podseća na istoriju koja je oblikovala ne samo grad, već i čitav region.

(RTV)