Vršac: Učenici Poljoprivredne škole započeli berbu

Početak nove školske godine u Poljoprivrednoj školi Vršac tradicionalno protiče u znaku terenskog rada, a ove jeseni školske aktivnosti započele su berbom grožđa u školskom vinogradu. Reč je o kolekcionarskom zasadu koji, iako ne obiluje velikim količinama ploda, pruža savršene uslove za obuku budućih poljoprivrednih stručnjaka.

Učenici obrazovnog profila poljoprivredni tehničar ove sezone imaju jedinstvenu priliku da kroz praktičan rad savladaju ključne korake u vinogradarstvu. Edukacija obuhvata kompletan proces, počevši od same berbe i pravilnog rukovanja grožđem, pa sve do njegovog bezbednog transporta.

Posebnost ovogodišnje berbe ogleda se u primeni novog plana i programa za školsku 2026/27. godinu. Prema novim kurikulumu, đaci se kroz teoriju i praktične vežbe po prvi put detaljnije upoznaju sa primarnom preradom poljoprivrednih proizvoda. Zbog toga se proces rada nije zaustavio na polju, već je nastavljen u tehnološkom kabinetu.

Srednjoškolci su u kabinetu praktično izveli proces muljanja grožđa i smeštanja dobijenog kljuka u kace za vrenje. Kroz ovaj ciklus učenici direktno prate transformaciju sirovine u finalni proizvod. U narednom periodu oni će nadgledati hemijske promene tokom procesa fermentacije, čime kompletiraju znanje o proizvodnji vina i drugih derivata od grožđa, potvrđujući važnost učenja kroz stvaran rad.

(Pančevac/S.L)