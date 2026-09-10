Prvi koraci u svetu mašte: Đaci iz Hajdučice posetili biblioteku

Učenici prvog i trećeg razreda Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Hajdučice, u pratnji svoje učiteljice Tatiane Nemet, posetili su danas školsku biblioteku, čime je obeležen početak njihovog formalnog čitalačkog putovanja. Ovakve rane posete od izuzetnog su značaja za razvijanje pismenosti i usađivanje ljubavi prema pisanoj reči od najranijeg životnog doba.

Za učenike prvog razreda ovo je bio poseban i uzbudljiv trenutak, s obzirom na to da su po prvi put zvanično zakoračili u prostor školske biblioteke. Tokom posete, najmlađi osnovci iz Hajdučice su kroz interaktivan razgovor saznali kako funkcioniše biblioteka, na koji način se pozajmljuju knjige i zašto se ovo mesto s pravom naziva riznicom znanja i mašte. Pored edukativnog dela, prvacima su svečano uručene i njihove prve čitalačke karte, čime su i zvanično postali punopravni članovi ove kulturne sekcije.

Sa druge strane, učenici trećeg razreda iskoristili su ovu posetu da obnove svoja znanja o dragocenosti knjiga i važnosti očuvanja školskog fonda. Bibliotekari su ih podstakli na dalje izgrađivanje redovnih čitalačkih navika i ohrabrili ih da u nastupajućoj školskoj godini što češće samostalno istražuju nove naslove i autore na dostupnim policama.

Knjiga ostaje ključni oslonac u obrazovnom procesu svakog deteta, a školska biblioteka u Hajdučici prepoznata je kao bezbedno i podsticajno okruženje za svaki novi dečji korak u svet nauke, literature i kreativnog razmišljanja.

(Pančevac/S.L)