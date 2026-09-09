Humani lovci iz Grebenca: Danima donose hranu i vodu životinjama

Članovi Lovačkog društva „Caprioara“ iz Grebenca danima neprekidno sprovode akcije pomoći divljači na svom području, obezbeđujući im neophodnu hranu i pijaću vodu. Grebenac se nedavno našao na direktnom udaru vatrenog požarišta koje je zahvatilo Deliblatsku peščaru, zbog čega je ova vrsta pomoći divljim životinjama postala hitna i apsolutno neophodna za njihov opstanak.

Vatrena stihija uništila je prirodna staništa i izvore hrane, pa su članovi društva maksimalno angažovani na terenu kako bi spasili preostali životinjski fond.

Ova dugotrajna i zahtevna akcija uspešno se realizuje isključivo zahvaljujući donacijama humanih ljudi i društveno odgovornih organizacija koji prepoznaju važnost očuvanja ekosistema. Najnoviji podstrek njihovom radu donela je nova vredna donacija Predraga Ilića i njegove organizacije, koja je omogućila nabavku dodatnih resursa za terenske aktivnosti.

Rukovodstvo i članovi lovačkog društva „Caprioara“ uputili su veliku zahvalnost svim humanim pojedincima koji podržavaju njihov rad. Oni poručuju da njihova misija brige o životinjama neće prestati i da će, uz pomoć zajednice, nastaviti da svakodnevno obilaze teren i štite divljač u grebenačkom ataru.

(Pančevac/S.L)