Dolovci obeležili Dan oslobođenja sela

Dolovačka Mesna organizacija Udruženja boraca narodnooslobodilačkih ratova grada Pančeva obeležila je u nedelju, 4. oktobra, Dan oslobođenja tog sela u Drugom svetskom ratu.

Tim povodom deset članova ovog udruženja najpre je održalo komemorativnu sednicu, na kojoj su se podsetili na zbivanja u Drugom svetskom ratu.

Predsednik Mirko Subin tada je podsetio da je u Dolovu pomenutog dana umarširala Crvena armija, sačinjena od Ukrajinaca, koji su ratovali u sovjetskoj vojsci.

– I to je učinjeno bez borbe, jer su se Nemci povukli nekoliko dana ranije u smeru Pančeva, koje je oslobođeno dva dana kasnije – naveo je Subin.

Potom su svi zajedno položili venac kod spomen-ploče na zgradi Doma kulture.

Na taj način je ovo udruženje nastavilo da pamti važne datume u borbi za slobodu.

Ove godine je pomenuta organizacija najpre obeležila 9. maja, Dan pobede nad fašizmom, kada je su položeni venci na spomenike u centru sela, u takozvanoj dolini i u Učiteljskom parku.

Usledio je 4. jul, nekadašnji Dan borca, kada poštovaoci Narodnooslobodilačke borbe takođe polažu venac na spomenik u centru sela, a nedelju dana kasnije, 11. jula, i na tromeđi atara Dolova, Mramorka i Vladimirovca, na mestu gde je 1941. godine izvršena diverzija na pruzi.

Nakon toga, 7. septembra, Dolovci su položili venac kod spomenika na Selištu, mestu na kom su se dobrovoljci okupili 1944. godine i odakle su prebačeni na Sremski front.

(Pančevac/J. Filipović)

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