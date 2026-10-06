Klub dizača tegova Dinamo osvojio treće mesto na Prvenstvu Srbije

U Zaječaru, u sportskoj hali Kotlujevac održano je Prvenstvo Srbije u disciplinama snage (eng.powerlifting) za sve uzrasne kategorije. Klub dizača tegova „Dinamo“ nastupao je sa 17 predstavnika koji su postigli značajne rezultate, čime je proglašen kao trećeplasiran klub u ekipnom plasmanu.

Zlatne medalje u svojim težinskim i uzrasnim kategorijama osvojili su: Višnja Trnavac (juniorka do 69 kg), Kristina Jeremić (juniorka do 84 kg), Anastasija Odžić (seniorka do 69 kg), Janko Svetlik (junior do 105 kg), Vladimir Jović (senior do 66 kg) i Boris Gavrilović (veteran do 83 kg). Titulu vicešampiona i srebrnu medalju osvojio je Nikoloz Kiknaveldize u kategoriji seniora 120+ kg. Jana Živanović (seniorka do 63 kg), Milica Petrović (seniorka do 69 kg) i Luka Živanović (senior do 105 kg) bili su trećeplasirani u svojim kategorijama.

Skromne, ali zapažene rezultate postigli su ostali članovi ekipe Dinama: Jana Mišekop, Igor Kiralj, Esmin Arifović, Rastko Tomić, Aleksej Nikolajev, Dragoje Timotijević i Dimtirije Barbul, koji su svojim nastupom značajno doprineli da DInamo osvoji 3.mesto u ekipnom – klubskom plasmanu.

U svojim uzrasnim i težinskim kategorijama, Anastasija Odžić i Janko Svetlik postavili su nove državne rekorde u disciplini mrtvo dizanje kao i Boris Gavrilović u disciplini bench press. Višnja Trnavac postavila je nove rekorde u svim takmičarskim disciplinama (čučanj, benč pres i mrtvo dizanje). Ona je u kategoriji svih juniorki na prvenstvu bila drugoplasirana dok je za najjačeg juniora na celokupnom prvenstvu proglašen takmičar kdt „Dinamo“ Janko Svetlik.

Takođe, u nedelju, 4. oktobra u Beogradu, u postorijama JSD Partizan, održano je prvenstvo Srbije u olimpijskom dizanju tegova za seniorke. Klub dizača tegova „Dinamo“ predstavljala je Magdalena Vranić koja je u katerogiji do 69 kg bila četvrta.

(Pančevac)