Predsednik Vučić raspisao parlamentarne izbore za 25. oktobar

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar.

– Prethodne godine bile su prepune izazova: spoljnopolitičkih, unutrašnjih političkih, energetskih, ekonomskih, generalno govoreći. Prošla je Srbija kroz težak period: srušen je poredak u svetu koji je uspostavljen 1945. godine, posle velike pobede savezničkih snaga nad nacističkim silama. Taj poredak otišao je u istoriju, a da novi nije uspostavljen, posebno ne stabilan. Danas imamo ratove u regionima širom sveta, čak i kontinentalne ratove, koji svakako ugrožavaju ne samo u bezbednosnom i sigurnosnom, već i u ekonomskom i političkom smislu našu zemlju. Sve to vreme uspeli smo da sačuvamo mir, da sačuvamo stabilnost, i da zemlju vodimo u budućnost, i da je guramo napred.

Uprkos brojnim problemima, od rata u Ukrajini, rata u Iraku, Srbija je uspela da svoju ekonomiju vodi na takav način da bude najbrže rastuća u Evropi ove 2026. godine. Sa procenom Međunarodnog monetarnog fonda da će biti ubedljivo najbrže rastuća ekonomija u 2027. godini na starom kontinentu, to ste uspeli vi, poštovani građani Srbije. Međutim, mi smo imali u prethodnih godinu i po dana, i nešto više od toga. Velike turbulencije na domaćoj političkoj sceni; pogrešno bi bilo izvući zaključak da je to bio rezultat sukoba između političkih stranaka ili političkih aktera isključivo ovde u Srbiji.

Ne samo uz primese, već uz značajno mešanje stranih sila, imali smo i nemire, i nerede, i sukobe, i povrh svega podeljeno društvo. Zato sam bezbroj puta pozivao političke protivnike na dijalog, na razgovor, smatrajući da su dijalog i razgovor uvek lekoviti, da su to lepe reči, da razmena reči i argumenata uvek pomaže u rešavanju konflikata. Odgovora nikada nije bilo, i razumljivo je, nemoguće je razgovarati sa onim protiv koga vodite kampanju dehumanizacije i za koga kažete da nije čovek. Zato su nam potrebni rezultati izbora koji će jasno opredeliti i pokazati volju građana kuda, u kom pravcu i kojim putem ide Srbija. Smatrao sam, mislim i danas, da je Srbija izabrala dobar evropski put uz očuvanje tradicionalnih prijateljstava – rekao je predsednik.

(Pančevac/Objektiv)