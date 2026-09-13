Debeljača: Primile se mlade sadnice u dvorištu vrtića

Prošlogodišnja jesenja akcija ozelenjavanja u Debeljači dala je izvanredne rezultate, a dvorište lokalnog vrtića „Kolibri“ polako dobija svoj prirodni štit i lepši izgled.

Članovi ekološke organizacije „U službi prirode Debeljača“ sa velikim ponosom su izvestili da su se sve mlade sadnice, koje su posađene prošle jeseni u ovom naselju, uspešno primile, razvile i da svakodnevno napreduju.

Ovaj ekološki uspeh na terenu ne bi bio moguć bez kontinuirane nege nakon same sadnje. Iz udruženja su uputili javnu i veliku zahvalnost Saši Marinkoviću, koji je preuzeo brigu o mladom drveću u Debeljači tokom najkritičnijeg perioda. Marinković i dalje redovno obilazi i zaliva sadnice, pružajući im neophodnu negu kako bi opstale i nastavile zdrav razvoj.

Aktivisti podsećaju da svako posađeno drvo u krugu obrazovnih ustanova predstavlja direktan poklon deci i investiciju u zdraviju budućnost lokalne zajednice. Kontinuiranim održavanjem i ozelenjavanjem školskih i predškolskih dvorišta, Debeljača postavlja odličan primer kako se kroz male, ali redovne korake uspešno čuva životna sredina i stvara lepši ambijent za odrastanje najmlađih.

(Pančevac/S.L)