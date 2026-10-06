Festival mentalnog zdravlja od 10. do 20. oktobra u Pančevu

Zavod za javno zdravlje Pančevo, zajedno sa brojnim ustanovama i organizacijama, i ove godine obeležava 10. oktobar – Svetski dan mentalnog zdravlja organizovanjem Festivala mentalnog zdravlja.

Festival mentalnog zdravlja (FMZ) 2026. godine održava se od 10. do 20. oktobra 2026. godine u Pančevu, Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Somboru i Pirotu.

Krovna organizacija FMZ je Institut za javno zdravlje Vojvodine.

FMZ se ove godine realizuje 11. put u Novom Sadu, a u Pančevu 4. put.

TEMA ovogodišnjeg Festivala je: SLOBODA, SIGURNOST I MENTALNO ZDRAVLjE, a SLOGAN je: „SIGURNI U NESIGURNOM SVETU?“

Festival mentalnog zdravlja u Pančevu organizuje Zavod za javno zdravlje Pančevo u saradnji sa učesnicima Festivala, zajedno sa volonterima Festivala, uz podršku ustanova u Gradu Pančevu koje su ustupile svoje prostore za ovu manifestaciju i uz podršku prijatelja Festivala.

Ovogodišnji Festival će imati 15 događaja koje Zavod realizuje sa partnerskim organizacijama i ustanovama koje su se prijavile na učešće i prošle selekciju Programskog odbora Festivala mentalnog zdravlja Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

U toku trajanja Festivala, od 10. do 20. oktobra posetioci će moći da odaberu sadržaj za sebe vezano za temu koja ih interesuje i da posete neki od besplatnih događaja, na više lokacija u Pančevu i jednoj lokaciji u Starom Lecu.

Program FMZ 2026 Pančevo:

10.10.2026. subota

Od 18 do 19:30 časova: Predavanje „Partnerski odnosi u savremenom društvu“, Edukativni centar PLK LOGOS i Psihološko savetovalište „Psihogeneza“ Pančevo – Gradska biblioteka Pančevo

12.10.2026. ponedeljak

Od 11 do 12:30 časova: Otvaranje izložbe „Godine nisu prepreka već izvor snage“, Gerontološki centar Pančevo- Gerontološki centar Pančevo

Od 18 do 19:30 časova: Radionica za roditelje i nastavnike uključene u inkluzivne programe „Kada tvrđava otvori kapiju-put do sigurnosti i pripadanju“, ŠOSO „Mara Mandić“ Pančevo- Dom omladine Pančevo, Prijava putem linka.

13.10.2026. utorak

Od 17 do 19 časova: Književno veče „Priče naših zrelih godina-čitanje proze i poezije članova literarne sekcije Kluba“, Klub za odrasla i stara lica GC Pančevo- Klub za odrasla i stara lica GC Pančevo

14.10.2026. sreda

Od 15 do 16:30 časova: Radionica „Vikipedija za mentalno zdravlje“, Vikimedija Srbije- Medicinska škola „Stevica Jovanović“ Pančevo (za učenike škole)

Od 18 do 21:00 časova: Radionica art terapije „Jesenji odmor“, OKUPART Beograd- Galerija Bate Mihailovića, Pančevo, Prijava na e-mail: okupart.beograd@gmail.com do 10. oktobra

15.10.2026. četvrtak

Od 10 do 11 časova: Skeč „Sigurni u nesigurnom svetu“, Dom za duševno obolela lica „1.Oktobar“, Stari Lec- Dom za duševno obolela lica „1. Oktobar“, Stari Lec

Od 18 do 19:30 časova: Radionica „Kad prestanemo da biramo“, Centar za edukaciju, savetovanje i psihoterapiju „Oko duše“, Pančevo- Narodni muzej Pančevo

16.10.2026. petak

Od 18 do 19:30 časova: Radionica „Bliski a slobodni: Između „ja“ i „mi“ u partnerskom odnosu“, Centar za psihoterapiju, savetovanje i edukaciju „Put do sklada“, Pančevo- Galerija Bate Mihailovića, Pančevo, Prijava putem linka.

17.10.2026. subota

Od 10 do 12 časova: Radionica „Od porodice do zajednice: između pripadanja i slobode“, Psihološko savetovalište „Psihogeneza“ Pančevo- Psihološko savetovalište „Psihogeneza“, Pančevo, Prijava na e-mail: silvijapatalov@yahoo.com

Od 14 do 16 časova: Radionica farbanja figura „Art&Relax farbanje figura Malog princa“, Liquid Turtle Miniatures, Pančevo-Kafe društvenih igara Arkafe, Pančevo, Prijava putem Instagram profila

Od 18 do 19:30 časova: Tribina „Zajedno kroz oluju-mentalno zdravlje u kriznim vremenima“, EDU4LIGHT, Pančevo- Narodni muzej Pančevo

19.10.2026. ponedeljak

Od 12:30 do 14 časova: Predavanje „Šta znači biti slobodan u zdravom odnosu?“, Opšta bolnica Pančevo- Muzička škola „Jovan Bandur“ Pančevo (za učenike škole)

Od 18 do 19:30 časova: Predavanje „Iza zidova usamljenosti u povezanom svetu“, Nacionalni centar za seksualno i reproduktivno zdravlje „Potent“, Beograd- Dom omladine Pančevo

20.10.2026. utorak

Od 15 do 16 časova: Radionica za mlade „Kolektivne krize i mentalno zdravlje“, Dom zdravlja Pančevo- Dom zdravlja Pančevo (sala za sastanke).

(Zjzpa/Pančevac)