Dnevni horoskop za 6. oktobar: Evo koga čeka putovanje, a ko umišlja stvari
Ovan
Posao: Nova radna sedmica i novi period profesionalnog dokazivanja je pred osobama rođenim u znaku Ovna, pa se očekuje da punim gasom krenete u susret novim izazovima. Izbegavajte impulsivne odluke.
Ljubav: Moguće je iznenadno poznanstvo na nekom javnom mestu, ili preko društvenh mreža. Uživajte, bićete u dobrom elementu.
Zdravlje: Odlično.
Bik
Posao: Prvi radni dan u sedmici za tipične Bikove donosi više situacija u kojima se mogu nametati brze odluke, pa bi savet bio da pokušate da ih nekako ukoliko je moguće izbegnete.
Ljubav: Bilo bi lepo da izenandite dragu osobu nekim finim znakom pažnje, i tako razbijete mnotoniju i popravite raspoloženje.
Zdravlje: Bez značajnijih upozorenja.
Blizanci
Posao: Vrlo dobar radni start očekuje tipične predstavnike Blizanaca uz savet da se isuviše ne rasplinu, već zatraže pomoć osoba od poverenja.
Ljubav: Moguće pozitivne vibracije mogli biste da očekujete od osobe iz bliskog drugarsko-prijateljskog okruženja.
Zdravlje: Vrlo dobro.
Rak
Posao: Dosta posla je pred tipičnim Rakovima ovog ponedeljka, ali razloga za zabrinutost nema ukoliko se dobro organizujete. Mogući manji nesporazumi u komunikaciji sa bliskim poslovnim okruženjem.
Ljubav: Ovo je vaš dan i iskoristite ga maksimalno da iskreno pokažete svoje emocije dragoj osobi.
Zdravlje: Bez značajnijih upozorenja.
Lav
Posao: Na samom startu ove sedmice mogu vam se otvoriti šanse za napredovanje, za jačanje finansijskog segmenta, a neki od vas će dobiti priliku koja se vezuje za inostranstvo.
Ljubav: Pozabavite se aktuelnom partnerskom situacijom, jer nije povoljan dan za konkretnije ljubavne akcije.
Zdravlje: Promenljivo raspoloženje.
Devica
Posao: Solidna poslovna klima, sa povoljnim izgledima da kraj ovog dana Device dočekaju veoma zadovoljne ostvarenim rezultatima na profesionalnom polju.
Ljubav: Prvi dan u novoj sedmici nije idealan za krupne planove, i velika očekivanja u sferi ljubavi.
Zdravlje: Odlično.
Vaga
Posao: Dosta lepih ideja već je spremno i čeka na pokretanje, pa eto dobrog načina da započenete novu radnu sedmicu.
Ljubav: Moguće je iznenadno poznanstvo sa vrlo neobičnom osobom za vaše standarde, nekim ko će vas potpuno oduševiti.
Zdravlje: Odlično.
Škorpija
Posao: Praktično sve što zavisi od vas, danas ćete odraditi bez problema. Ipak, obratite pažnju na tehničke detalje koji ne zavise od vašeg rada.
Ljubav: Povoljnu astrološku klimu u sferi ljubavi možete iskoristiti na više načina, a najbolje bi bilo da pripremite lepo iznenađenje dragoj osobi.
Zdravlje: Vrlo dobro.
Strelac
Posao: Početak nove radne sedmice Strelčevi dočekuju prilično stabilni, sa jasnim planom budućih obaveza. Malo šta vas danas može izbaciti iz koloseka.
Ljubav: Što se tiče dešavanja na polju emotivno – ljubavnih relacija, tu nije sve najjasnije i pod vašom kontrolom. Ne bi bilo loše da inicijativu prepustite drugoj strani.
Zdravlje: Odlično.
Jarac
Posao: Početak nove radne sedmice kod većine tipičnih Jarčeva trebalo bi da protekne u dobrom i ustaljenom ritmu bez većih poteškoća.
Ljubav: Nema naznaka nekih kapitalnih promena na vašem ljubavnom horizontu u odnosu na prethodni dan.
Zdravlje: Vrlo dobro.
Vodolija
Posao: Od većine Vodolija očekuje se da silovito započnu novu radnu sedmicu. Visok nivo motivacije i pozitivne energije daje vam odličnu osnovu za to.
Ljubav: Bez nekih bitnijih talasanja na vašem ljubavnom moru tokom ovog ponedeljka.
Zdravlje: Odlično.
Ribe
Posao: Prosečan radni sa prosečnim rezultatima na profesionalnom planu očekuje osobe rođene u znaku Riba. Poseban akcenat stavite na preciznost u komunikaciji.
Ljubav: Ovak ponedeljak mogao bi da bude veoma pozitivan kada je ljubavna sfera u pitanju, pod uslovom da budete hrabri i iskreni prema voljenoj osobi.
Zdravlje: Vrlo dobro.