Očuvana tradicija u Ivanovu: Susret banatskih Bugara počinje u subotu

Selo Ivanovo u subotu će biti domaćin jedinstvenog kulturnog događaja koji slavi i čuva tradiciju jedne od najspecifičnijih zajednica na ovim prostorima. U subotu, 12. septembra 2026. godine, održaće se tradicionalni kulturno-umetnički program pod nazivom „Susret banatskih Bugara – Palćena“.

Svečana manifestacija biće upriličena u velikoj sali Doma kulture Ivanovo, sa početkom u 18 časova. Ovaj događaj svake godine okuplja brojne čuvare narodne baštine, narodne umetnike i posetioce koji žele da uživaju u autentičnom nasleđu banatskih Bugara.

Publika će sutra imati priliku da uživa u bogatom scenskom programu koji donosi tradicionalne igre, pesme i specifične narodne nošnje ove nacionalne manjine. Kroz nastupe folklornih ansambala, instrumentalista i vokalnih solista, manifestacija uspešno prenosi kulturno blago na mlađe generacije i jača tradiciju multikulturalnosti u Južnom Banatu. Organizatori pozivaju sve ljubitelje folklora i narodnog stvaralaštva da svojim prisustvom uveličaju ovo prelepo septembarsko veče u Ivanovu.

(Pančevac)