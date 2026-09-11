Oprez pri vožnji na putu Bela Crkva – Kovin

Iako je saobraćaj na putu Bela Crkva – Kovin normalizovan, deonica koja prolazi pored zaštićenog prirodnog dobra Deliblatska peščara, zahteva oprez u vožnji zbog izletanja divljih životinja na put,prenosi BCinfo.

Vozačima se savetuje da smanje brzinu kretanja vozila jer divlje životinje (srne, divlje svinje) mogu izleteti na kolovoz, naročito u sumrak i noću.

Poštujte signalizaciju: Pratite znakove koji upozoravaju na opasnost od divljači na putu.