Oprez pri vožnji na putu Bela Crkva – Kovin

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Iako je saobraćaj na putu Bela Crkva – Kovin normalizovan, deonica koja prolazi pored zaštićenog prirodnog dobra Deliblatska peščara, zahteva oprez u vožnji zbog izletanja divljih životinja na put,prenosi BCinfo.
Vozačima se savetuje da smanje brzinu kretanja vozila jer divlje životinje (srne, divlje svinje) mogu izleteti na kolovoz, naročito u sumrak i noću.
Poštujte signalizaciju: Pratite znakove koji upozoravaju na opasnost od divljači na putu.
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