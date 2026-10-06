Obeležen Dan oslobođenja: Slava poginulima!

Ispred spomenika crvenoarmejcima na uglu ulica Oslobođenja i Lava Tolstoja danas je polaganjem venaca odata počast poginulim vojnicima u borbama za oslobođenje Pančeva 1944. godine: najvažniji je nezaborav, moglo se čuti među okupljenima.

Prošle su, 6. oktobra, 82 godine otkad je 124 vojnika 49. sovjetske gardijske streljačke divizije, kojima je komandovao general Vasilij Filipovič Margelov, i čija je uloga bila ključna u bitkama za slobodu, dalo svoje živote u borbama za oslobođenje Pančeva u Drugom svetskom ratu. Zajedno sa borcima crvene armije za slobodu su ginuli i pripadnici jugoslovenskog narodno-oslobodilačkog pokreta.

Danas se, posle minuta ćutanja u slavu poginulima, okupljenim predstavnicima brojnih udruženja i stranaka, kao i građankama i građanima, obratio zamenik predsednika Skupštine grada Pančeva Goran Milošević.

On je u ime Grada Pančeva rekao:

– Posebno mi je drago što smo danas u ovako velikom broju ovde i što smo položili vence. Danas je veliki istorijski datum, zato nas mora biti što više. Svi građani Pančeva treba da znaju koliko je ljudi i iz kojih jedinica oslobađalo grad u kome živimo. Kao borac i kao potomak ratnika iz Prvog i iz Drugog svetskog rata smatram da negovanje tradicija mora da bude jedno od osnovnih načela svih nas, jer ako ne govorimo i ne mislimo o prošlosti nećemo imati dobru budućnost.

Goran Milošević je pozdravio dolazak predstavnika ambasada Rusije i Belorusije, kao i svih kompanija i udruženja boraca. Zaključio je rečima da „SPS, PUPS i SNS svake godine polažu vence i sećaju se minulih vremena, jer svi građani imaju pretke koji su dali živote za slobodu”.

Milan Bačujkov, predsednik pančevačkog UBNOR-a, osvrnuo se na istorijske događaje, a zatim podvukao:

– Zahvaljujem svima koji su došli, jer danas imamo najjači mogući povod za okupljanje. UBNOR i sve boračke organizacije obeležavaju ne samo ovaj datum, već i druge datume iz srpske istorije. Dva su razloga za to: prvi je da ne smemo da dopustimo da se zaborave oni ljudi koji su za sve nas, za našu slobodu, dali ono najviše što je moguće – svoje živote. Drugi razlog je neophodnost da podsetimo na sva zlodela koja su prema ovom narodu činjena u prošlosti, kako tokom Drugog svetskog rata, tako i pre i posle njega.

On je čestitao svim Pančevkama i Pančevcima Dan oslobođenja Pančeva i dodao da Grad više kao Dan grada ne slavi 6. oktobar, već 8. novembar, dan kada je Pančevo oslobođeno u Prvom svetskom ratu, pa je UBNOR naslednik obeležavanja junačkog šestog dana oktobra.

Vence su položili predstavnici Udruženja ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, Udruženja 51. mehanizovane brigade, veterana 72. brigade za specijalne operacije, pančevačkog UBNOR-a, Vojske Srbije, Udruženja veterana Vojne policije, Gradskog odbora SPS-a, „Gasproma – Energoholding Srbija”, TETO Pančevo, Ambasade Rusije, Ambasade Belorusije i pančevačkog PUPS-a.

Nešto kasnije, negovanje tradicije sećanja, odnosno prenošenje istine na mlađe naraštaje – bio je lajtmotiv poruke koju je Milan Bačujkov, predsednik UBNOR-a, naglasio kod spomenika borcima 12. vojvođanske brigade u Vojlovici. I na ovom simboličnom mestu odata je počast poginulim vojnicima u akcijama oslobađanja našeg grada od okupatora.

Vence su položili predstavnici još nekoliko boračkih udruženja i kompanija.

(Pančevac / S. T.)

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