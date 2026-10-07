„Starčevačka tamburica“ okuplja tamburaše iz sedam zemalja

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11:31
07.10.2026
Dvadeset četvrti Međunarodni festival malih tamburaških sastava „Starčevačka tamburica“ biće održan u nedelju, 18. oktobra, od 19 sati u Velikoj sali Doma kulture u Starčevu.
Ovogodišnja manifestacija okupiće tamburaške orkestre iz sedam zemalja, čime će „Starčevačka tamburica“ još jednom potvrditi svoj međunarodni karakter i značaj u promociji starogradske muzike, kao jedan od najeminetnijih događaja tog tipa u regionu.
Pored sastava iz Srbije, publici će se predstaviti i tamburaši iz Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije.
Organizator 24. Međunarodnog festivala malih tamburaških sastava je Dom kulture „29. novembar“ iz Starčeva, čiji direktor Marko Ivošević najavljuje da će kao i dosad ovaj događaj proteći u prepoznatljivom formatu.
– Tokom te večeri publika će imati priliku da čuje različite tamburaške sastave i uživa u zvucima starogradskih melodija, i to u prepoznatljivoj, opuštenoj boemskoj atmosferi festivala. Posetioci će, kao i prethodnih godina, biti smešteni za kafanskim stolovima sa kariranim čaršafima, što dodatno doprinosi autentičnom ambijentu manifestacije – napominje Ivošević.
Ulaz na festival je besplatan, dok se mesta mogu rezervisati pozivom na broj 013/631-913, radnim danima od 8 do 14 sati.
(Pančevac/J. Filipović)
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