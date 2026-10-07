Deo ove ulice u Pančevu ostao bez vode

Zbog havarije na vodovodnoj mreži, bez vode je ostao deo Ulice Oslobođenja, i to stambene zgrade sa brojevima 19, 21 i 23. Sanacija havarije je u toku.

Molimo građane za razumevanje i strpljenje dok traju radovi na otklanjanju kvara.

Nakon stabilizacije vodosnabdevanja, usled ponovnog uspostavljanja i pokretanja protoka, moguće je pojavljivanje blagog zamućenja vode. Iz tog razloga, građanima se savetuje da nakon normalizacije vodosnabdevanja kratkotrajnim ispuštanjem vode iz slavina omoguće da se voda izbistri pre upotrebe.

(Pančevac)