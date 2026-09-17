Južni Banat

Vršac: Plesni festival „Razigrani grožđebal“ 19. septembra

14:00

17.09.2026

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Foto:Kulturni centar Vršac

U organizaciji plesnog studija „Step Up“ i Studija savremene igre „Olja“, pod okriljem brenda 5678 Community, koji okuplja najveći broj plesača u zemlji i regionu, u subotu 19. septembra, u Kongresno muzičkoj dvorani Centra Millennium biće održan Plesni festival „Razigrani Grožđebal“. Festival se održava uz podršku Kulturnog centra Vršac.

Na takmičenju učestvuje desetak klubova iz Srbije i dva kluba iz Rumunije, a počinje u 10 časova.

(Pančevac)

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