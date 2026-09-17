Dan Sektora za vanredne situacije: MUP uputio veliko hvala herojima

BEOGRAD – Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije obeležilo je Dan Sektora za vanredne situacije i uputilo zvaničnu zahvalnost svim vatrogascima-spasiocima koji svakodnevno rizikuju svoje živote radi bezbednosti građana.

Iz MUP-a ističu da su ovi hrabri ljudi uvek prvi na terenu u plamenu, poplavama, ruševinama i na svim mestima gde je ljudski život direktno ugrožen.

U saopštenju se naglašava da uniforma pripadnika ove službe predstavlja jedinstveni simbol poverenja i garanciju da će pomoć stići onda kada je najteže. MUP je iskazao zahvalnost Sektoru za svaku spasenu porodicu, svaki ugašen požar i nesebično pruženu ruku pomoći u kriznim situacijama.

– Kada drugi beže od opasnosti, oni joj idu u susret. Svim pripadnicima Sektora za vanredne situacije želimo srećan Dan Sektora – hvala vam što ste uvek tamo gde ste najpotrebniji – navodi se u zvaničnoj poruci Ministarstva unutrašnjih poslova.

(Pančevac)