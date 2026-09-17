Pioniri Voje Gačića posle drame u drugom poluvremenu do tri boda

PANČEVO – Pionirska selekcija Fudbalskog kluba „Voja Gačić“ ostvarila je važnu i potpuno zasluženu pobedu u okviru 3. kola prvenstva. Pančevački dečaci su prikazali dva potpuno različita lica, ali su na kraju uspeli da zadrže prednost i osvoje sva tri boda, što ih ujedno drži u samom gornjem delu prvenstvene tabele.

Domaći tim je odigrao savršeno prvo poluvreme, koje je ocenjeno kao najbolje u dosadašnjem toku sezone. Od samog starta pioniri Voje Gačića nametnuli su svoj ritam, bili izuzetno efikasni u završnici i na odmor otišli sa ubedljivim vođstvom od čak 4:0.

Međutim, u nastavku meča na terenu je viđena sasvim drugačija slika. Gosti su maksimalno iskoristili opuštanje i pad koncentracije domaćeg tima, realizovali svoje šanse i smanjili rezultat na 4:2. Ipak, Pančevci su uspeli da privedu meč kraju i proslave trijumf. Iz stručnog štaba su čestitali svojim igračima na pobedi i sjajnom prvom poluvremenu, ali su ujedno naglasili da je nastavak utakmice velika opomena da fudbal mora da se igra ozbiljno svih 80 minuta, a ne samo jedno poluvreme. Takođe, upućene su i čestitke gostujućoj ekipi na izuzetno fer i korektnoj igri.

(Pančevac)