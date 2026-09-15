Banatski Karlovac: Uspešan vikend i novi radovi na stadionu OFK Proletera

BANATSKI KARLOVAC – Protekli vikend doneo je bogat fudbalski program na stadionu OFK Proletera, obeležen odličnim igrama, sjajnom atmosferom na tribinama i važnim pobedama domaćih selekcija u svim kategorijama.

Subotnji program bio je rezervisan za prvi tim, koji je pred punim tribinama ugostio ekipu Alibunara. U borbenoj i fer-plej utakmici, domaći fudbaleri su pokazali karakter i kvalitet, te potpuno zasluženo osvojili sva tri boda pobedivši rezultatom 3:1. Uspešan niz nastavili su omladinci u nedelju, koji su ubedljivom i efikasnom igrom nadigrali vršnjake iz Kačareva i slavili sa visokih 7:3.

Fudbalska uzbuđenja u Banatskom Karlovcu nastavljaju se već u utorak, kada će na teren izaći najmlađa takmičarska ekipa kluba. Dečaci rođeni 2014. godine odigraće u 18 časova utakmicu Lige 9 protiv vršnjaka iz Crepaje, a klub poziva sve navijače da dođu i podrže buduće nade Proletera.

Pored sportskih uspeha, uprava OFK Proletera aktivno radi na unapređenju infrastrukture i stvaranju boljih uslova za razvoj svih selekcija. Klub je obezbedio novu traktorsku kosačicu za efikasnije održavanje glavnog terena i celog sportskog kompleksa, a uveliko su u toku i radovi na farbanju i renoviranju tribina. Iz kluba sa ponosom ističu da se akciji uređenja stadiona priključuje sve veći broj lokalnih meštana, čija podrška i dobra volja pomažu da se na stadion vrati nekadašnji prepoznatljivi sjaj.

(Pančevac/S.L)