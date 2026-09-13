Hitna pomoć: Dve osobe povređene u udesima

PANČEVO – Na Novoseljanskom putu, prekoputa pumpe Kutko, auto je sleteo sa puta. Jedna osoba je povređena. Nakon pregleda prevezena je do hirurga i ortopeda. Na ulazu u Starčevo, jedna osoba je lakše povređena. Nakon pregleda je prevezena do ortopeda.

Lekari Hitne pomoći imali su jednu intervenciju na javnom mestu.

U toku dana obavljeno je 16 transporta van grada, dok je 10 pacijenata zahtevalo stalnu pratnju lekara zbog ozbiljnosti stanja.

U samoj ambulanti Hitne pomoći pregledano je 50 pacijenata, među kojima je bilo i petoro dece. Odrasli Pančevci su se najčešće javljali zbog problema sa povišenim krvnim pritiskom, skokom temperature i bolova različitog porekla, dok su deca dovođena uglavnom zbog prehlada i visoke temperature.

Na terenu je obavljeno i 12 kućnih poseta, gde su pomoć uglavnom tražili hronični bolesnici čije je stanje pogoršano usled trenutnih vremenskih prilika.

(Pančevac)