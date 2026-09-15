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Udruženje žena Pančevke organizuje besplatnu radionicu veza

11:01

15.09.2026

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Foto: Udružene žena Pančevke

Udruženje žena „Pančevke” Gornji grad nastavlja sa aktivnostima usmerenim ka očuvanju kulturnog nasleđa i organizuje školu ručnog rada. Ovoga puta, reč je o radionici veza koja je namenjena svim sugrađankama i sugrađanima koji žele da nauče osnove ove tradicionalne tehnike, upotpune svoje veštine i uživaju u lepoti stvaranja.

Program radionice osmišljen je tako da polaznicima pruži sveobuhvatno praktično znanje, bez obzira na njihovo prethodno iskustvo u ručnom radu.
Učesnike radionice očekuje:
Učenje osnovnih i naprednih tehnika veza
Rad u prijatnoj, opuštajućoj i kreativnoj atmosferi
Stručna podrška i pomoć iskusnih instruktorki udruženja
Kompletno obezbeđen materijal i pribor za rad

Radionica zvanično počinje od 1. oktobra 2026. godine, a iz udruženja poručuju da je ovo idealna prilika da „otkrijete lepotu tradicije i stvorite nešto svoje”.
S obzirom na to da je broj mesta ograničen radi što kvalitetnijeg rada sa polaznicima, prijave su obavezne. Svi zainteresovani mogu se prijaviti putem telefona na broj 062/858-7635, a krajnji rok za podnošenje prijava je do 25. septembra.

(Pančevac)

Tagovi

Pančevo radionica veza ručni rad tradicija Udruženje žena „Pančevke“

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