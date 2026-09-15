Nova velika krađa na pruzi Ovča–Pančevo

PANČEVO – Na pruzi Ovča – Pančevo Glavna ukradeno je oko 80 metara kablova kontaktne mreže iznad levog koloseka, zbog čega je ovaj deo pruge ostao bez napona, saopštila je „Infrastruktura železnice Srbije“.

Železnički saobraćaj se na ovoj deonici trenutno odvija isključivo desnim kolosekom, što značajno utiče na redovnost i funkcionisanje vozova između Ovče i Pančeva.

Krađu je u 02.35 časova otkrio mašinovođa voza koji je prolazio desnim kolosekom i odmah prijavio da na levom koloseku vise žice, a da su stubovi iskrivljeni. Prilikom ove opasne krađe oborena su dva tega za zatezanje mreže i oštećena četiri stuba. Policija je odmah obaveštena i na licu mesta obavlja uviđaj, dok stručne službe železnice intenzivno rade na sanaciji kako bi se saobraćaj što pre normalizovao.

Ovo je već četvrti slučaj krađe kablova kontaktne mreže na gotovo istoj lokaciji u prethodnom periodu.

Iz „Infrastrukture železnice Srbije“ upozoravaju da ovakva dela direktno ugrožavaju ljudske živote i bezbednost saobraćaja, nanoseći ogromnu materijalnu štetu. Napon u kontaktnoj mreži iznosi 25.000 volti, što znači da je približavanje na svega nekoliko metara smrtno opasno jer se može ući u strujno kolo i bez direktnog dodira žica. Zbog toga se apeluje na građane da se nikako ne približavaju mestu incidenta.

Za uništenje, oštećenje ili krađu delova železničke infrastrukture zakonom je propisana kazna zatvora do pet godina, dok u slučajevima kada nastanu teške povrede ili velika imovinska šteta, kazna iznosi i do osam godina zatvora. Nadležni apeluju na državne organe za efikasnu i odlučnu akciju u pronalaženju počinilaca.

(Pančevac)