Menjaju se dotrajale azbestne cevi u Nikite Tolstoja

Do kraja godine planiramo zamenu oko 12 kilometara mreže, a preostalih 60 kilometara na teritoriji Vršca zamenićemo sukcesivno u narednim godinama.

U Ulici Nikite Tolstoja u Vršcu u toku su radovi na zameni dotrajale vodovodne mreže, što predstavlja jedan od najvažnijih infrastrukturnih poduhvata na vodosnabdevanju u gradu poslednjih godina. Stare azbest-cementne cevi, koje su ugrađivane pre nekoliko decenija i često izazivale havarije, zamenjuju se savremenim i dugotrajnijim polietilenskim cevima.

Ova rekonstrukcija obezbediće građanima stabilnije vodosnabdevanje, bolji pritisak i znatno manje kvarova.

Do kraja godine planirana je zamena oko 12 kilometara mreže, dok će preostalih šezdesetak kilometara azbestnih cevi na teritoriji Vršca biti sukcesivno zamenjeno u narednim fazama.

Iz komunalnog preduzeća naglašavaju istorijsku važnost i razloge za pokretanje ovih obimnih radova:

„Ovo je jedan od najvažnijih projekata kada je reč o vodovodnoj infrastrukturi u poslednjih sedam-osam godina. Veoma je bitno što menjamo azbest-cementne cevi koje su prilično krte, zbog čega su havarije na ovom delu mreže bile učestale. Građanima će ovo doneti stabilnije vodosnabdevanje, bolji pritisak i znatno manje kvarova. Problem nije u samom materijalu, već u starosti cevi koje su građene šezdesetih, sedamdesetih i osamdesetih godina, što je i osnovni razlog njihove zamene. Do kraja godine planiramo zamenu oko 12 kilometara mreže, a preostalih 60 kilometara na teritoriji Vršca zamenićemo sukcesivno u narednim godinama.”

Paralelno sa obnovom cevovoda, JKP „Drugi oktobar” planira izgradnju mernih mesta kod visinskih rezervoara. Ovaj sistem je od izuzetnog značaja jer će omogućiti precizno praćenje parametara vodosnabdevanja po zonama i rano uočavanje skrivenih gubitaka vode u mreži koji nisu vidljivi na površini.

(Pančevac)