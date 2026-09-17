OJT Pančevo: U udesu na deonici puta Dolovo-Mramorak jedna osoba poginula, devet povređeno

Jedna osoba je pogunula, a devet je povređeno u saobraćajnoj nesreći do koje je došlo oko 6 časova na deonici puta Dolovo-Mramorak, saopštilo je Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu.

Prema do sada utvrđenim činjenicama M. A. (56) iz Deliblata je upravljajući kombi vozilom iz pravca Mramorka ka Dolovu, prilikom preticanja putničkog motornog vozila koje se kretalo ispred njega, usled neprilagođene brzine, stanju puta i uslovima saobraćaja, odnosno magli, izgubio kontrolu nad vozilom, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Kako navode, sišao je sa kolovoza, a potom prednjim delom vozila udario u drvo, te je nakon toga nastavio kretanje i zadnjim delom svog vozila udario u vozilo koje je prethodno preticao, usled čega je to vozilo sletelo sa kolovoza.

U saobraćajnom udesu jedan putnik N. N. (64) iz kombi vozila kojim je upravljao M. A. preminuo je na licu mesta, dok je vozač tog vozila zadobio teške telesne povrede opasne po život za koga je tužilaštvo naložilo zadržavanje, ali je on hospitalizovan na odeljenju neurohirurgije u Beogradu.

Ostalih sedam putnika iz oba vozila zadobili su lake telesne povrede sa mogućnošću prekvalifikacije u teške.

Uviđaj je izvršio dežurni javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu u prisustvu policijskih službenika, koji je na licu mesta izdao sve neophodne naredbe radi utvrđivanja tačnog uzroka saobraćajne nezgode i kvalifikovanja krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti.

(Pančevac)