Nakon tragedije kod Dolova, građani traže hitnu obnovu uništene deonice

Jedni ističu da vozači često ne prilagođavaju brzinu i neoprezno pretiču, većina se slaže da je kolovoz prepun rupa i kratera pa je bezbedna vožnja postala nemoguća misija.

Jutrošnja stravična saobraćajna nesreća na putu između Dolova i Mramorka, u kojoj je jedna osoba izgubila život, a pet povređeno, izazvala je lavinu oštrih reakcija i ogorčenja među čitaocima sjta Pančevac.

U komentarima na društvenim mrežama, ogorčeni meštani i vozači koji svakodnevno koriste ovu deonicu ukazuju na to da je put u katastrofalnom stanju i da predstavlja pravu crnu tačku Južnog Banata.

Dok jedni ističu da vozači često ne prilagođavaju brzinu i neoprezno pretiču, većina se slaže u jednom – kolovoz je prepun rupa, kratera i oštećenja, zbog čega je bezbedna vožnja postala nemoguća misija.

U komentarima se javljaju ljudi koji tuda putuju svakog dana i apeluju na nadležne da se hitno uradi kompletan asfalt, pre nego što zima dodatno uništi put i odnese nove žrtve: „Putujem svaki dan od Mramorka za Pančevo. Uglavnom svi znamo da je rizik. Imam 50 godina i ja ne pamtim, sem krpljenja, da je ikada iko išta uradio na ovom putu. Ne bi bilo loše da se uradi tih 6 kilometara asfalta, jer će predstojeća zima potpuno da ga uništi, a ljudi će stradati jer očekuju da mogu bezbedno da voze”, navodi jedan od vozača.

Građani naglašavaju da je deonica toliko devastirana da vozači često moraju da prave opasne manevre kako bi sačuvali vozila, što direktno ugrožava bezbednost u saobraćaju.

„Svi kažu: ‘A gde je jurcao?’ Pa jurca da uhvati ono malo parčeta zdravog asfalta što ima na toj deonici! Put je u haos stanju, rupa mali milion, gore nego da je nasut samo tucanikom. Toliko je loše da ne znaš kuda više da voziš, a brže od 70 kilometara na sat rizikuješ da uništiš trap, da nešto pukne i da doživiš nesreću”, komentarišu ogorčeni čitaoci.

U javnosti se pominje i nezadovoljstvo radom lokalnih samouprava, uz tvrdnje da su planovi za proširenje i rekonstrukciju puta davno obećani, ali da realizacije na terenu još uvek nema. Građani upozoravaju da su pored puta iskopani i duboki kanali koji, u kombinaciji sa kraterima na asfaltu, čine da svako sletanje sa kolovoza ima fatalne posledice.

(Pančevac/S.L)

Tragedija kod Dolova: Jedna osoba poginula, pet povređeno