Kovačica: Nova oprema i putovanje u Istanbul za gimnazijalce

Gimnazija „Mihajlo Pupin“ u Kovačici nastavlja sa unapređenjem uslova za nastavu, ali i sa uspesima svojih učenika i profesora. U okviru projekta „Oportunitet“ školi su obezbeđena sredstva za nabavku tri LED ekrana dijagonale 74 inča, koji bi trebalo da stignu polovinom oktobra, prenosi RTV Kovačica.

U vezi sa realizacijom projekta predviđeno je i potpisivanje ugovora sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom prosvete, čime će biti dodatno unapređeni uslovi za rad i realizaciju nastavnog procesa.

Značajne rezultate ostvarili su i učenici i profesori Gimnazije kroz aktivnosti u okviru projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini“. Zahvaljujući podršci Pokrajinskog sekretarijata za upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, nagradna putovanja obezbeđena su za šest učenika i jednog profesora.

U kvizu „Koliko se poznajemo“ učestvovali su učenici Hana Krišan, Andrei Groza, Matej Hrk i Milan Hrk, zajedno sa profesorom Janom Farkašem. U okviru Kampa multikulturalizma u Kanjiži nagrađena je učenica Dorotea Magdu, dok je na etno-kampu „Zajedno na sceni“ nagrađen učenik Ivor Brtka. Šestoro učenika i profesor Jan Farkaš će, kao nagradu za ostvarene rezultate, od 4. do 11. oktobra boraviti na edukativnom nagradnom putovanju u Istanbulu.

U Gimnaziji ističu da ovi rezultati predstavljaju priznanje za trud i angažovanje učenika i nastavnika, ali i potvrdu značaja negovanja multikulturalnosti, tolerancije, međusobnog upoznavanja i saradnje.

Direktor škole Miroslav Jurica najavljuje da će i u narednom periodu nastaviti da radi na unapređenju materijalnih i organizacionih uslova, uključivanju učenika u donošenje odluka i stvaranju podsticajnog okruženja za učenje, rad i razvoj svih članova školske zajednice.

(Pančevac/RTV Kovačica)