Preprevnuto vozilo na raskrsnici u Pančevu nakon žestokog sudara

Na uglu ulica Cara Lazara i Vojvode Radomira Putnika u samom centru Pančeva dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je, nakon žestokog sudara, jedno putničko vozilo završilo prevrnuto na krov.

Fotoreporter sajta Pančevac zabeležio je dramatične scene sa lica mesta neposredno nakon udesa.

Do sudara je došlo na samoj raskrsnici regulisanoj semaforima, a od siline udarca crni automobil je potpuno promenio smer i prevrnuo se nasred kolovoza. Na ovoj deonici odmah se okupio veliki broj prolaznika i građana koji su pritrčali u pomoć vozaču i putnicima iz oštećenih vozila.

Na mesto događaja hitno su upućene ekipe Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Pančevo kako bi zbrinule povređene, kao i patrole saobraćajne policije koje obezbeđuju lokaciju i vrše uviđaj.

Zbog vozila koje se nalazi na krovu i rasutih delova po kolovozu, saobraćaj na raskrsnici ulica Cara Lazara i Vojvode Radomira Putnika odvija se znatno otežano, pa se vozačima savetuje korišćenje alternativnih pravaca i maksimalan oprez u ovom delu grada. Detaljnije informacije o uzroku sudara i stepenu povreda učesnika biće poznate nakon zvaničnog saopštenja Policijske uprave Pančevo.

(Pančevac/R.Đ/S.L)