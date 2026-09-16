Počele prijave za Novembarsku nagradu Grada Pančeva
10:20
16.09.2026
Građani Pančeva, pravna lica i organizacije od danas, 16. septembra, mogu da podnesu predloge za dodelu prestižne Novembarske nagrade za 2026. godinu.
Ovo visoko gradsko priznanje tradicionalno se dodeljuje 8. novembra povodom Dana grada Pančeva, a namenjeno je pojedincima ili grupama sa prebivalištem odnosno sedištem na teritoriji grada.
Nagrada se dodeljuje za najvrednija i izuzetna dostignuća u širokom spektru oblasti – od umetnosti, nauke i pronalazaštva, preko medicine, arhitekture, urbanizma i novinarstva, pa sve do obrazovanja, sporta, privrede i istaknutog socijalnog ili humanitarnog rada.
Predlozi se podnose u pisanoj formi i moraju da sadrže detaljne podatke o kandidatu, obrazloženje postignutog rezultata, kao i osnovne kontakt podatke samog predlagača.
Krajnji rok za dostavu predloga je 15. oktobar 2026. godine, a dokumentacija se predaje na pisarnici Gradskog uslužnog centra, sa ulazom iz Ulice generala Petra Aračića.
(Pančevac/S.L)