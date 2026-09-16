Počele prijave za Novembarsku nagradu Grada Pančeva

Građani Pančeva, pravna lica i organizacije od danas, 16. septembra, mogu da podnesu predloge za dodelu prestižne Novembarske nagrade za 2026. godinu.

Ovo visoko gradsko priznanje tradicionalno se dodeljuje 8. novembra povodom Dana grada Pančeva, a namenjeno je pojedincima ili grupama sa prebivalištem odnosno sedištem na teritoriji grada.

Nagrada se dodeljuje za najvrednija i izuzetna dostignuća u širokom spektru oblasti – od umetnosti, nauke i pronalazaštva, preko medicine, arhitekture, urbanizma i novinarstva, pa sve do obrazovanja, sporta, privrede i istaknutog socijalnog ili humanitarnog rada.

Predlozi se podnose u pisanoj formi i moraju da sadrže detaljne podatke o kandidatu, obrazloženje postignutog rezultata, kao i osnovne kontakt podatke samog predlagača.

Krajnji rok za dostavu predloga je 15. oktobar 2026. godine, a dokumentacija se predaje na pisarnici Gradskog uslužnog centra, sa ulazom iz Ulice generala Petra Aračića.

(Pančevac/S.L)