Pančevo Politika i društvo

Pančevci biraju projekte za budućnost grada uz podršku EU

10:58

16.09.2026

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Foto: Milan Šupica
Foto: Milan Šupica

U Gradskoj upravi Pančeva održan je Javni forum o viziji budućeg razvoja grada i projektnim idejama, u okviru izrade Teritorijalne strategije urbanog područja Pančeva. Ovaj važan dokument za razvoj lokalne zajednice izrađuje se uz podršku Evropske unije kroz program integralnog teritorijalnog razvoja i u bliskoj saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije.

Foto: Milan ŠupicaFoto: Milan Šupica

Bojana Bondžić iz Ministarstva za evropske integracije istakla je da se kontinuirano radi na pripremi za korišćenje evropskih fondova, pri čemu je jačanje lokalnih i regionalnih kapaciteta ključni deo tog procesa. Menadžer za razvoj kapaciteta Viktor Veljović dodao je da je Pančevo jedna od deset teritorija koje kroz program EU INTEGRA, uz podršku UNOPS-a, izrađuju ovu strategiju, čime se nastavljaju uspešna iskustva iz ranijeg programa EU PRO Plus.

Foto: Milan ŠupicaFoto: Milan Šupica

Prethodno spremljene analize i tematski razgovori sa lokalnim akterima poslužili su kao osnova za definisanje jasnih ciljeva, a forum je omogućio široj javnosti da predloži dopune.

Foto: Milan Šupica

Foto: Milan Šupica

Foto: Milan Šupica

Foto: Milan Šupica

Foto: Milan Šupica

Foto: Milan Šupica

Foto: Milan Šupica

Foto: Milan Šupica

Foto: Milan Šupica

Foto: Milan Šupica

Zanimljiv doprinos planiranju budućnosti dali su i najmlađi Pančevci kroz likovni konkurs „Moj grad u budućnosti“. Svoje kreativne vizije i ideje za unapređenje Pančeva na papir su preneli učenici osnovnih škola „Vasa Živković“ i „Bratstvo jedinstvo“. Posetioci foruma imali su priliku da glasaju za izložene dečije radove, a autorima najboljih ostvarenja na kraju su svečano uručene nagrade.

(Pančevac/S.L)

 

Tagovi

EU fondovi Gradska uprava Javni forum Pančevo teritorijalna strategija

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