Pančevci biraju projekte za budućnost grada uz podršku EU

U Gradskoj upravi Pančeva održan je Javni forum o viziji budućeg razvoja grada i projektnim idejama, u okviru izrade Teritorijalne strategije urbanog područja Pančeva. Ovaj važan dokument za razvoj lokalne zajednice izrađuje se uz podršku Evropske unije kroz program integralnog teritorijalnog razvoja i u bliskoj saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije.

Bojana Bondžić iz Ministarstva za evropske integracije istakla je da se kontinuirano radi na pripremi za korišćenje evropskih fondova, pri čemu je jačanje lokalnih i regionalnih kapaciteta ključni deo tog procesa. Menadžer za razvoj kapaciteta Viktor Veljović dodao je da je Pančevo jedna od deset teritorija koje kroz program EU INTEGRA, uz podršku UNOPS-a, izrađuju ovu strategiju, čime se nastavljaju uspešna iskustva iz ranijeg programa EU PRO Plus.

Prethodno spremljene analize i tematski razgovori sa lokalnim akterima poslužili su kao osnova za definisanje jasnih ciljeva, a forum je omogućio široj javnosti da predloži dopune.

Zanimljiv doprinos planiranju budućnosti dali su i najmlađi Pančevci kroz likovni konkurs „Moj grad u budućnosti“. Svoje kreativne vizije i ideje za unapređenje Pančeva na papir su preneli učenici osnovnih škola „Vasa Živković“ i „Bratstvo jedinstvo“. Posetioci foruma imali su priliku da glasaju za izložene dečije radove, a autorima najboljih ostvarenja na kraju su svečano uručene nagrade.

(Pančevac/S.L)