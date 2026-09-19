Tradicija duža od pet vekova: Vinogorje kao srce i grb Vršca

VRŠAC – Vinogradarska priča Vršca traje vekovima, a prvi pisani trag o vršačkom vinu potiče još iz 1494. godine, kada je na dvoru ugarskog kralja Vladislava II za jedno bure plaćeno čak 10,5 dukata. Vinova loza je toliko duboko utemeljena u istoriji i identitetu ovog kraja da se od 1804. godine zvanično nalazi i na grbu Vršca.

Poseban procvat vinogradarstvo doživljava u XVIII veku dolaskom kolonista iz Nemačke, Francuske, Italije i Španije koji su doneli nova znanja, da bi u XIX veku Vršac postao ogroman vinogradarski centar.

Upravo tada, tačnije 1880. godine, nastaje i čuveni vinski podrum „Helvecija“, a vršačko vino stiče ugled daleko van granica Banata. Posebno mesto u ovoj bogatoj istoriji ima Kreaca, stara lokalna sorta i ponos vršačkog vinogorja, koja je i osnova tradicije čuvenog Banatskog rizlinga.

Iz ove vekovne tradicije prirodno je izrastao i Grožđebal. Prva izložba vina u Vršcu održana je još 1857. godine, dok se savremena manifestacija „Dani berbe grožđa“ u kontinuitetu održava od 1957. godine. Vršac danas, 2026. godine, svečano slavi svoj 68. Grožđebal – praznik grožđa, vina i vinogradara.

Organizatori pozivaju sve posetioce manifestacije da tokom prazničnih dana upoznaju i bogato kulturno nasleđe grada kroz sva tri objekta Gradskog muzeja Vršac. Pored stalne postavke „Sećanje na Paju Jovanovića“ i remek-dela „Vršački triptihon“ iz 1895. godine, posetioci mogu da pogledaju i aktuelnu izložbu „Ornament naš nasušni“, koja kroz bogatstvo tradicionalnih motiva otkriva dragocen sloj baštine ovog kraja.

(Pančevac)