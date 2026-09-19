Jubilarni 10. PAFF u Pančevu: Pet dana savremenog autorskog filma

Ljubitelji sedme umetnosti u Pančevu i regionu pripremaju se za jedno od najvažnijih kulturnih dešavanja u godini. Jubilarni, 10. Pančevo film festival (PAFF), međunarodni takmičarski festival dugometražnog i kratkometražnog filma, održaće se od 23. do 27. septembra na više lokacija u gradu.

Tokom pet festivalskih dana publika će moći da pogleda približno 40 ostvarenja savremene svetske kinematografije, a ulaz na apsolutno sve projekcije i prateće programe je potpuno besplatan.

Svečano otvaranje zakazano je za sredu, 23. septembar u 20 časova u Dvorani Kulturnog centra Pančeva, a festival otvara srpska premijera igranog filma „Male stvari“ hrvatskog reditelja Zvonimira Jurića. Sa druge strane, čast da zatvori jubilarno izdanje pripala je dokumentarcu „Yugo ide u Amerika“ autora Filipa Grujića i Alekse Borkovića, nesvakidašnjoj filmskoj priči o četvoro milenijalaca koji u starom jugoslovenskom automobilu krstare kroz 24 savezne države Sjedinjenih Američkih Država.

Glavni selektor i reditelj Aron Sekelj naglašava da PAFF iznova uspeva da opstane i razvija se uprkos preprekama, donoseći dela unikatnog, inovativnog i beskompromisnog izraza koja vraćaju veru u moć filmske umetnosti.

Okosnicu festivala čine dve prepoznatljive takmičarske selekcije:

Svetionici: Glavna takmičarska celina u kojoj stručni žiri filmskih profesionalaca dodeljuje prestižnu nagradu „Svetionik“ za najbolji dugometražni film, a svi filmovi u ovoj grupi imaće svoje ekskluzivne srpske premijere.

Rani radovi: Selekcija kratkog filma posvećena mladim autorima, gde o glavnoj nagradi „Dimnjak“, kao i o priznanjima za režiju, scenario, fotografiju i glumu, odlučuje Mladi žiri sastavljen od srednjoškolaca i mladih filmskih entuzijasta.

Pored takmičarskog dela, posetioci će moći da uživaju u selekciji „Pafforama“, koja donosi presek najpopularnijih festivalskih autorskih filmova o kojima odlučuju glasovi publike, kao i u revijalnom programu „Svetla budućnost“, posvećenom autorima koji još uvek nisu snimili svoj debitantski dugometražni film.

Manifestaciju od 2014. godine uspešno organizuje udruženje „Pančevački filmski festival“ sa jasnim ciljem razvoja nove filmske publike i stvaranja prostora za otvoren razgovor između autora i posetilaca. Ovogodišnji 10. PAFF realizuje se u strateškom partnerstvu sa Kulturnim centrom Pančeva, uz podršku Grada Pančeva, Delegacije EU u Srbiji, Evropske kuće i brojnih inostranih ambasada i kulturnih foruma.