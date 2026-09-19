Dr Jovanka Petrović: Traženje psihološke pomoći je znak hrabrosti

Povodom Svetskog dana prevencije suicida, Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Kovin“ organizovala je sveobuhvatan program aktivnosti u Kovinu i Pančevu. Kroz seriju predavanja i interaktivnih radionica pod zajedničkim sloganom „Pitaj. Slušaj. Ostani.“, stručnjaci su poslali jasnu poruku o važnosti smanjenja društvene stigme i pravovremenog prepoznavanja mentalnih kriza.

Kako prepoznati unutrašnje beznađe i reagovati?

U prostorijama Biblioteke „Vuk Karadžić“ u Kovinu održano je predavanje medicinskog psihologa Natalije Đondović, posvećeno prepoznavanju promena u ponašanju kod osoba koje prolaze kroz teške životne faze. Đondović je istakla da blisko okruženje ne mora uvek imati gotovo rešenje za nečiji problem, već je ključno ponuditi prisustvo i razgovor.

„Poruka ‘Pitaj. Slušaj. Ostani’ podseća nas da ne moramo uvek imati prave reči. U momentima krize, osobi je teško da sagleda sve mogućnosti za rešavanje problema. Međutim, taj težak unutrašnji osećaj da drugi izlaz, osim samoubistva, ne postoji, nije uvek podjednako intenzivan“, objasnila je Natalija Đondović, naglašavajući važnost profesionalnih službi u trenucima nepodnošljivog beznađa.

Psihoedukacija i radionice za pacijente u Kovinu

U okviru bolničkih kapaciteta sproveden je poseban program usmeren ka razvijanju empatije i prepoznavanju sopstvenih emocionalnih stanja:

Dnevna bolnica: Pacijenti su upoznati sa manifestacijama i glavnim faktorima rizika, kao i sa praktičnim smernicama za efikasno usmeravanje suicidalnih osoba ka izvorima stručne pomoći.

Bioskopska sala: Psiholog Željko Golić vodio je interaktivnu radionicu „Teško vreme – Kako se boriti sa izazovima“. Tokom rada na panoima, pacijenti su mapirali sopstvene izvore snage i odgovarali na pitanja o tome ko im i kako može pomoći u trenucima krize.

Rušenje zabluda u Centru za mentalno zdravlje u Pančevu

Multidisciplinarni tim Centra za mentalno zdravlje u zajednici održao je u Pančevu radionicu „Sigurna mreža podrške“, sa ciljem razbijanja najčešćih predrasuda i zabluda koje prate temu suicida. Stručnjaci su upozorili da okruženje često ne shvata ozbiljno vapaj za pomoć i poručili da su jednostavne fraze poput „Tu sam“ i „Ne moraš sam kroz ovo“ neretko početak spasonosnog procesa.

Značaj kontinuirane prevencije i otvorenog društvenog dijaloga zaključila je dr Jovanka Petrović, v. d. direktora SBPB „Kovin“.

„Obeležavanje ovog dana je prilika da podsetimo da prevencija znači pravovremeno prepoznavanje krize, stručnu pomoć i stvaranje bezbednog okruženja. Poseban značaj dat je razgovoru bez osuđivanja i razumevanju da traženje pomoći predstavlja važan i hrabar korak“, istakla je dr Petrović.

(Pančevac/kovin.rs)

